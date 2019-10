NHL

Nyt ei ole timanteissa säästelty! NHL-mestarit saivat upeat sormukset

St. Louis Blues voitti viime kesänä ensimmäisen kerran seurahistoriassaan NHL:n mestaruuden eli himoitun Stanley Cupin.Mestarit saavat perinteisesti mestaruussormukset, ja Bluesin sormuksissa ei ole todellakaan pihistelty.Jokaisessa sormuksessa on koristeena peräti 282 timanttia!Sormuksen etupuolella on 16 safiirista muotoiltu St. Louis Bluesin logo. 16 safiiria siksi, että St. Louis voitti matkallaan mestariksi 16 pudotuspeliottelua.Logon yhteyteen on koristeltu 75 timantista Stanley Cup -pokaali. 75 timanttia siksi, että St. Louis teki matkallaan mestariksi pudotuspeleissä 75 maalia.Sormuksen sivuilla on valokuvia mallina käyttäen timanteista kirjailtu kuva joukkueesta juhlimassa kannattajien kanssa.Sormuksia on jokaiselle pelaajalle ja joukkueen jäsenelle oma nimikoitu kappale. Sormuksen sisäpuolelle on vielä kaiverrettu kunkin nimikirjoitus sekä St. Louisin pelaaman neljän pudotuspelisarjan tulokset vastustajajoukkueen logoineen.Mestarijoukkueen pelaajat ja seuran muu henkilöstö saivat sormukset tiistaina pidetyssä juhlatilaisuudessa.