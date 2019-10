Patrik Laine hankki 500 000 euron Lamborghinin – samanlaisen auton omistava Vesa Keskinen: ”Siinä on seksiä, tehoa, nopeutta!”

NHL

Patrik Laine hankki 500 000 euron Lamborghinin – samanlaisen auton omistava Vesa Keskinen: ”Siinä on seksiä, t





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovana automiehenä tunnettu NHL-tähti Patrik Laine https://www.is.fi/haku/?query=patrik+laine , 21, toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja tilasi itselleen upouuden italialaisen luksusauton Lamborghinin.Laine osti kotikaupunkinsa Tampereen kupeessa Lempäälässä sijaitsevasta Luxury Collection Automobiles -liikkeestä Lamborghini Urus -auton. Liikkeen myyntijohtaja Kaj Tienvieri https://www.is.fi/haku/?query=kaj+tienvieri myönsi Ilta-Sanomille asiakkaan suostumuksella tilauksen, muttei kommentoinut kaupan yksityiskohtia.IS:n tekemien selvitysten perusteella Laineen unelma-auton hinnaksi voi kertyä veroineen jopa noin puoli miljoonaa euroa. Auton lopullinen hinta riippuu siihen tilatuista varusteista.Lamborghini Uruksessa riittää tehoja, sillä nelivetoisessa luksusmaasturissa on nelilitrainen V8-moottori, jossa on tuplaturbo. Voimanlähde kehittää 650 hevosvoimaa. Uruksen huippunopeudeksi ilmoitetaan 305 kilometriä tunnissa.Suomen tunnetuin kyläkauppias Vesa Keskinen https://www.is.fi/haku/?query=vesa+keskinen hankki keväällä mattamustan Lamborghini Uruksen, kun hänelle tuli täyteen neljännesvuosisata Tuurin kyläkaupan johtajana. Keskisen maasturin hinnaksi kerrottiin noin 600 000 euroa.Keskinen viestitti IS:lle Lamborghinin olleen muun muassa ”maskuliinisen aggressiivinen ostos”. Kauppiaan auto kiihtyy nollasta sataan 3,6 sekunnissa ja nollasta kahteensataan 12,8 sekunnissa.– Lamborghini Urus on uskomaton kokonaisuus. En kaipaa siihen mitään lisää. Siinä on seksiä, tehoa, nopeutta, näköä ja turvallisuutta, Keskinen hehkutti.

Minkä verran olet ajanut maasturillasi?





– Mittarissa lukee 2662 km eli en juuri mitään. Olen käynyt sillä kaksi kertaa Helsingissä, kerran Seinäjoella ja loppukilometrit ovat tulleet Janen https://www.is.fi/haku/?query=janen ja lasten kanssa bongaillessa eläimiä Tuurin metsäteiden varsilta. Olen äärimmäisen huono cruisailija.– Suurimmat seikkailunhenkiset hetket ovat olleet 3,6 sekunnin kiihdytykset suorilla teillä nollasta sataan lasten riemuitessa.

Auto ei ole tunnetusti halvimmasta päästä. Onko se hintansa väärti?

– Minulle se on ollut sitä, koska olen saanut Lamborghinilla julkisuutta jo saman verran kuin olen autosta maksanut. Ostaessani Lamborghini Uruksen minulla oli tavoitteena tehdä siitä Suomen tunnetuin yksittäinen uusi auto ja onnistuin siinä. Minulle se on sinänsä vain mainosväline hieman samoin kuin joillekin muille lippalakki tai pipo.

Millaisia terveisiä lähettäisit tuoreelle Urus-kollegallesi Laineelle?

– Ajopelimme on Urus. Toimikaamme aina ”peleissämme” kuin urus – alkuhärkä!Laine on aiemmin kertonut arvostavansa autoissa etenkin nopeutta ja ulkonäköä. Winnipeg Jetsin hyökkääjä ei pääse kuitenkaan vähään aikaan Lamborghininsa rattiin.Kyseisten luksusautojen valmistus- ja toimitusaika on normaaleja henkilöautoja pidempi.