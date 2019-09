Kaapo Kakko rentona Rangersin revolverihaastattelussa – unelmoi uhreiluautosta, nimeää lempiruoakseen kebabin ranskalaisilla

NHL

Kaapo Kakko rentona Rangersin revolverihaastattelussa – unelmoi uhreiluautosta, nimeää lempiruoakseen kebabin

Kaapo Kakko vastaili kysymyksiin New York Rangersin kausioppaan revolverihaastattelussa. Hänen lempiruokansa on kebab ranskalaisilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/NYRangers/status/1171168470366662656