NHL

Mikko Rantanen jäämässä NHL-seuran harjoitusleirin ulkopuolelle – ”Ei vain minä ja ”Pate””

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kaikkien aikojen rahakkain suomalaissopimus?

https://www.is.fi/haku/?query=matthew+tkachuk

https://www.is.fi/haku/?query=kyle+connor

https://www.is.fi/haku/?query=zach+werenski