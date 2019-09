Kaapo Kakko oli sivussa NY Rangersin avausottelusta nuorten pelaajien turnauksessa – kokoonpanossa silti suomalaisväriä

NHL

Kaapo Kakko oli sivussa NY Rangersin avausottelusta nuorten pelaajien turnauksessa – kokoonpanossa silti suoma

Kaapo Kakko oli sairauden takia sivussa kokoonpanosta, kun New York Rangers pelasi ensimmäisen ottelunsa nuorille pelaajille tarkoitetussa turnauksessa Traverse Cityssä.

https://twitter.com/NYRangers/status/1170021545265291264