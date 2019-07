NHL

16-vuotias suomalaisnuori teki hienon piirroksen Mikko Rantasesta – NHL ylistää taideteosta

https://www.instagram.com/p/B0LvQ_Zp_-g/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B0BmBtSj8UQ/

https://www.instagram.com/p/BrQggJhlQ9Y/

https://www.instagram.com/p/BhRTB1UAObE/