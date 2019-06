Viritteleekö Barkovin Florida todellista jättipaukkua NHL:n siirtomarkkinoilla? Suomalaissentteri myhäilee: ”Kyllähän se siltä näyttää”

NHL

Viritteleekö Barkovin Florida todellista jättipaukkua NHL:n siirtomarkkinoilla? Suomalaissentteri myhäilee: ”K

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla Borgström kertoo mm. kesäsuunnitelmistaan, Roberto Luongosta ja NHL-urastaan.