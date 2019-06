Tommi Salmelainen teki merkittävää kiekkohistoriaa 50 vuotta sitten: ”Olin vain että aijaa, ja ihan pallo hukassa”

NHL

Viikonloppuna järjestettävä NHL-jääkiekkoliigan jokakesäinen uusien pelaajien varaustilaisuus eli drafti on pysynyt tiiviisti otsikoissa läpi kevään myös Suomessa, sillä superlupaus Kaapo Kakko varataan aivan draftin terävimmässä kärjessä.Hieman toista oli nykymuotoisen draftin ensimmäisenä vuonna, 50 vuotta sitten eli kesällä 1969. Suomessa NHL oli jokin kaukainen, toki mystisen kiehtovakin sarja ison rapakon takana, kovaotteisine ja arpinaamaisine pelaajineen. Ei siis ihme, että 12. kesäkuuta 1969 kiekkohistoriaan kirjattu tapaus jäi vähälle huomiolle.Vaikeuksia asian hahmottamisessa oli historian tekijälläkin. HIFK:ssa keväällä Suomen mestaruutta juhlinut Tommi Salmelainen, tuolloin 20, varattiin St. Louis Bluesiin draftin kuudennella kierroksella kokonaisnumerolla 66. Sen myötä Salmelainen oli paitsi kaikkien aikojen ensimmäinen varattu suomalaispelaaja, myös kautta aikain ensimmäinen draftissa varattu eurooppalaiskiekkoilija.Nuori mies sai kuulla asiasta torontolaisessa ravintolassa.– HIFK:ssa mestaruuskaudella (1968–69) pelannut kanadalaissuuruus Carl Brewer https://www.is.fi/haku/?query=carl+brewer pyysi, että lähtisin kauden jälkeen kesäksi Torontoon mukaan sellaiseen nuorten kiekkokouluun tai -leiriin. Apumieheksi, Salmelainen kertoo puolen vuosisadan takaisesta kesästä.– Menin sitten sinne. Eikä minulla ollut hajuakaan mistään draftista, en tiennyt sellaisesta mitään. No, olin sitten ravintolassa Kallen (Brewer) ja Kallen veljen kanssa, ja siihen tuli yksi tyyppi kertomaan, että ”sinut on draftattu”. Olin vain että aijaa, ja ihan pallo hukassa, Salmelainen, 70, myhäilee.NHL-taipaleensa alussa ollut St. Louis oli kahdella ensimmäisellä kaudellaan yltänyt Stanley Cupin loppuotteluihin, ja sinne se pääsi myös kolmannella kaudellaan eli 1969–70. Joukkueessa oli siis laatua, eikä siihen ollut monellakaan tulokkaalla saumoja murtautua. Ja vanhalta mantereelta tulleella vielä vähemmän.Salmelainen kuitenkin yritti, ja pelasi kauden 1969–70 farmijoukkue Kansas City Bluesissa.– Olihan se eurooppalaiselle tosi raakaa. Niille kanadalaispelaajille jääkiekko oli henki ja elämä, hirveää taistelua ja tappelua. Meillä se oli enemmän sitä, että pelataan ja sitten mennään opiskelemaan tai jotain muuta. Itse en edes miettinyt, että jääkiekko voisi olla ammatti.– Pelasin Kansas Cityssä vuoden, ja olisin voinut jäädä senkin jälkeen. Mutta palasin Suomeen ja HIFK:hon. Ja vasta jälkeenpäin sitä mietti, että olisihan siihen voinut asennoitua vähän eri lailla, Salmelainen pohtii.Kutsua NHL:ään ei Salmelaisen mukaan ollut tulossa missään vaiheessa. Toisin kävi Kansas Cityn toiselle eurooppalaiselle, pitkän maajoukkueuran Tshekkoslovakian riveissä tahkonneelle ja kolmekymppisenä Pohjois-Amerikkaan päässeelle Jaroslav Jirikille https://www.is.fi/haku/?query=jaroslav+jirikille . Hänestä tuli NHL:n historian ensimmäinen pelaaja itäblokista kolmella pelillä St. Louisissa kaudella 1969–70.Kahdeksan vuotta sitten kuollut Jirik oli Salmelaisen ystävä läpi loppuelämän.Salmelaisen nimi komeilee kuitenkin NHL:n kaikkien aikojen pelaajalistassa. Tommi Salmelaisen Tony https://www.is.fi/haku/?query=tony -poika draftattiin vuonna 1999 toisella kierroksella, ja NHL-debyytti tuli Edmontonin paidassa lokakuussa 2003. Tony Salmelainen pelasi lopulta kaikkiaan 70 NHL-ottelua.Tony pelasi myöhemmin pitkään Sveitsissä, ja Genevessä isä-Tomminkin tietä raivannut saavutus tuli historian hämäristä esille.– Vähän nauratti, kun seuran kausijulkaisussa Tonyn kohdalla mainittiin draftaukseni historian ensimmäisenä eurooppalaispelaajana, Tommi Salmelainen hymyilee.

