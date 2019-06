NHL

Kaapo Kakko -huuma yltyy New Yorkissa – nyt perustettiin jo uskonto: ”Valittu, herra ja pelastaja”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/OhRyanMead/status/1140794730915258373

”Kaapo Kakko juomassa elämän Stanley Cupista”

https://twitter.com/nick_depalo/status/1140802855655358465

Yli 130 jäsentä