NHL:n suurseuraan vyöryy suomalaisia – Emil Larmi oli arkkitehdiksi pyrkinyt hätävaramaalivahti, josta kasvoi Suomen mestari: ”Paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa”

NHL

NHL:n suurseuraan vyöryy suomalaisia – hätävara Emil Larmista kasvoi SM-kultamitalisti: ”Paljon on tapahtunut

https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+ruutu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Varamiehen varamiehestä mestariksi

Arkkitehtuuri kiinnosti