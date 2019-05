NHL

Bostonin puolustaja torpattiin hämärän rajamaille – NHL määräsi taklaajalle pelikiellon

Oskar Sundqvist on sivussa St. Louis Bluesin ja Boston Bruinsin välisestä kolmannesta loppuottelusta lauantaina.

Katso tilanne alla olevalta videolta

