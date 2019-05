NHL

Sebastian Aho pureskeli liikuttuneena kauden päättymistä: ”Siksi tämä harmittaa niin paljon”

Carolina Hurricanesin kausi jää vahvasti plussan puolella, vaikka siltä se ei näyttänyt Hurricanesin pukukopissa vielä heti neljännen konferenssifinaalin jälkeen.Takana oli juuri neljäs ja viimeinen tappio maalein 4–0 Boston Bruinsille. Kauden päättyminen kierrosta ennen Stanley Cupin finaaleja kirpaisi Hurricanesin pelaajia. Katso kooste ottelusta alta: Sebastian Aho https://www.is.fi/haku/?query=sebastian+aho oli silminnähden äärimmäisen pettynyt. Kyyneleet eivät olleet kaukana, kun Aho purki päättynyttä konferenssifinaalia.Ahon mukaan kovaa pettymystä lisäsi se, että Hurricanes ei päässyt parhaimpaansa ottelusarjan aikana.– En aliarvioi vastustajaa. Se oli totta kai heidän hyvyyttään, että ei päästy omaan peliimme kiinni. Näytimme kuitenkin itsellemme tiettyjen erien aikana, että pystymme pelaamaan ketä vastaan tahansa. Mistä lie oli sitten kiinni, ettei päästy parempaan. Tietenkin momentumit vaikuttivat. Ei saatu ylivoimalla maalia ja vastustaja sai, mutta ei se saa olla selitys, Aho sanoi Ilta-Sanomille.Ahon lisäksi kausi päättyi Teuvo Teräväiseltä https://www.is.fi/haku/?query=teuvo+teravaiselta ja Saku Mäenalaselta https://www.is.fi/haku/?query=saku+maenalaselta Ensimmäistä kertaa NHL:n pudotuspeleissä nähty Aho pelasi vahvan pudotuspelikevään. Suomalaistähti johti toista kärkiketjua tehokkaasti. Aho keräsi 15 ottelussa tehot 5+7. Teräväinen säesti tehoilla 7+3.Hurricanesin matka konferenssifinaaleihin ansaitsee ison hatunnoston, sillä Rod Brind’Amourin https://www.is.fi/haku/?query=rod+brind%E2%80%99amourin valmentama ryhmä lähti pudotuspeleihin villi kortti -paikalta.Avauskierroksella Hurricanes kaatoi seiskapeliin venyneessä ottelusarjassa hallitsevan mestarin Washington Capitalsin. Toisella kierroksella se pyyhkäisi tyylikkäästi suoraan neljässä ottelussa New York Islandersin.Konferenssifinaaleissa Hurricanes ei ollut missään vaiheessa vahvasti kuskin paikalla. Bruins vei ottelusarjassa maalit murskaavasti 17–5.– Kotipeliemme avauserät olivat meiltä hyviä, mutta seuraavat eivät olleet niin vahvoja. En kuitenkaan laittaisi kaikkea erikoistilanteiden piikkiin. He toki voittivat erikoistilanteet puhtaasti. He hyödynsivät omat paikkansa paremmin kuin me, Aho sanoi.Kokematon joukkue ei pystynyt vastaamaan Bruinsin materiaalin syvyyteen kunnolla. Joukkueella oli myös ylitsepääsemättömiä vaikeuksia ohittaa Tuukka Raskia https://www.is.fi/haku/?query=tuukka+raskia , joka oli ottelusarjan paras pelaaja alusta loppuun.

Tuliko Raskista ottelusarjan aikana jonkinlainen peikko teille?

– No joo. Ei me edellisissä sarjoissa tehty mokeille mitään suorahyökkäysmaaleja ja yläkulmamaaleja. Aika paljon tehtiin sellaisia maaleja, että viivasta tuli kuteja, meillä oli maskissa jätkiä ja ripareista tehtiin maaleja. Se puuttui niin tänään kuin kaikissa muissakin peleissä.Kotiyleisö osoitti neljännen konferenssifinaalin loppuhetkillä tyylikkäästi suosiota seisaaltaan ja kiitti Hurricanesin pelaajia kaudesta.– Te (toimittajat) ajattelette, että tämä oli meille huikea kausi, mutta me ajattelimme, että meillä olisi ollut rahkeita mennä pidemmälle. Siksi tämä harmittaa niin paljon, mutta… Ei tässä oikein ole mitään sanottavaa, Aho huokasi pettyneenä.– Totta kai voimme olla ylpeitä kaikista. On ollut huikea matka ja kyllä tässä pystyy ihan pää pystyssä lähtemään lomille.