Kommentti: NHL:n suomalaisten kikkapoikien ihmeet eivät loppuneet runkosarjaan – tämän takia puhutaan jo sensaatiosta

NHL

Kommentti: NHL:n suomalaisten kikkapoikien ihmeet eivät loppuneet runkosarjaan – tämän takia puhutaan jo sensa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pudotuspelien ”suomalaisjoukkue” porskuttaa





https://www.is.fi/haku/?query=miro+heiskanen