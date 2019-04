Jarmo Kekäläinen haukuttiin pystyyn Puljujärvi-ratkaisusta – teki nyt kylmäpäisen päätöksen ja johtaa NHL:n jättisensaatiota

NHL

keskellä sijaitseva Columbus ei kuulu NHL:n vetovoimaisimpiin ja mediaseksikkäimpiin markkina-alueisiin, mutta kaupungin kiekkoylpeys Blue Jackets on noussut tämän kevään pudotuspelien puhutuimmaksi ilmiöksi.Blue Jackets jysäytti avauskierroksella yhden NHL-historian kovimmista pommeista, kun se passitti runkosarjan ylivoimaisen ykkösen Tampa Bay Lightningin laulukuoroon suoraan neljässä ottelussa.Voitto oli paitsi NHL:n mittakaavassa historiallinen, myös iso merkkipaalu Blue Jacketsin organisaatiolle, joka ei ollut voittanut aiemmin ottelusarjaa.– Voitto oli tärkeä kaupungille, faneille, omistajille ja koko organisaatiolle, kertoo Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen https://www.is.fi/haku/?query=jarmo+kekalainen Blue Jacketsin pelaajat saivat nauttia historiallisesta voitosta ja ottaa ansaittua happea muutaman päivän ajan ennen kuin joukkue palasi pajalle viime perjantaina. Kuluneiden päivien agenda on ollut selvä.– On aika palauttaa jalat maahan ja palata hommiin. Nämä välipäivät ovat erittäin tärkeitä meille, jotta pysymme pelivalmiudessa ja vireessä, koska toisen kierroksen vastustaja on huippukova. Siihen pitää olla valmis ja valmistautua parhaamme mukaan, korostaa Kekäläinen.sensaatio ei rakentunut sattuman varaan tai yhtäkkiä. Taustalla on vuosien laadukas ja johdonmukainen rakennustyö, jossa Kekäläisen ja hänen johtamansa tiimin kädenjälki näkyy vahvasti.Helmikuussa 2013 Blue Jacketsin GM:n pestiin palkattu kuopiolainen on kääntänyt organisaation suunnan reilussa viidessä vuodessa.Kun Kekäläinen hyppäsi puikkoihin, Blue Jackets oli NHL:n pohjasakkaa. Suomalaispioneerin valtakaudella Blue Jacketsista on tullut pala palalta uskottava pudotuspelijoukkue.Kipuaminen kohti kärkeä perustuu yksinkertaiseen filosofiaan, jonka toteuttaminen vaatii kärsivällisyyttä ja täsmällistä johtamista.–Kaikki lähtee scoutingista ja varaustilaisuuksista. Se vie aikaa. Osa jätkistä on tullut sitä kautta, mutta myös tärkeää on se, ketä meillä on rungossa valmiina ja ketkä pidämme mukana.NHL:n pelilliset vaatimukset ja pelin evoluutio määrittelevät paljon pelaajapolitiikkaa. NHL-seurojen kiekkopomojen on oltava jatkuvasti hereillä.–Peli on nopeampaa ja nopeutuu koko ajan. Pelaajien pitää pystyä luistelemaan nopeasti ja pelaamaan peliä nopeasti. Nopeasti pelaaminen ei ole pelkkää luistelemista, vaan se on vaistotasolla ja nopeasti ajateltua peliä. Kiekko liikkuu aina nopeammin kuin jalat, Kekäläinen muistuttaa.Blue Jackets on varannut tarkkanäköisesti viime vuodet, mikä näkyy myös nykyisessä kokoonpanossa.Teknisten ja taktisten taitojen lisäksi Columbuksessa kiinnitetään paljon huomiota pelaajien mentaalipuoleen. Seura haluaa varata ja värvätä kovaluonteisia pelaajia.–Pelaajilta pitää löytyä luonnetta ja uskallusta pelata jääkiekkoa oikealla tavalla kovissa paikoissa. Siihen kiinnitämme huomiota, kun teemme ratkaisuja ketä hankimme, kauppaamme tai varaamme.Suomalaisittain kovimman kohun Kekäläinen aiheutti kesällä 2016, kun hän varasi kolmannella varausvuorolla Pierre-Luc Dubois’n https://www.is.fi/haku/?query=pierre-luc+dubois%E2%80%99n . Monissa ennakkolistauksissa kolmospaikalle oli tyrkyllä Jesse Puljujärvi https://www.is.fi/haku/?query=jesse+puljujarvi , mutta Blue Jacketsin listoilla kanadalaissentteri oli huomattavasti arvokkaampi kuin suomalaislupaus.–Siinä on hyvä esimerkki siitä, että nämä ekspertit, jotka haukkuivat meidät siitä, että otimme Dubois’n, eivät nähneet hänen pelaavan. Varsinkin Suomesta soittaneilta kysyin, että montako kertaa he näkivät Dubois’n pelaavan, ja vastaus oli yleensä nolla, hymähtää Kekäläinen.–Paljon oli myös pohjoisamerikkalaisia eksperttejä, jotka olivat nähneet alle 20-vuotiaiden kisat ja tekivät pistetilastojen perusteella päätöksiä siitä, ketkä pelaajat ovat parempia kuin toiset. Sen takia meillä on scoutit, jotka katsovat kaikki kärkipelaajat parikymmentä kertaa, ja pistävät sen perusteella pelaajat järjestykseen. Siinä Ville Sirén https://www.is.fi/haku/?query=ville+siren teki staffinsa kanssa loistavaa työtä, kehuu Kekäläinen.Tänä keväänä Dubois on yksi Blue Jacketsin luottohyökkääjistä.–Dubois pelaa peliä juuri oikealla tavalla. Kun panokset ovat kovimmillaan ja peli on fyysistä, hän on siellä kuin kotonaan. Vahva kamppailupelaaja, joka pelaa isolla sydämellä.ja nuorten pelaajien kehittämisen seuraava askel on aina jalostaa potentiaali raa’aksi numerotulokseksi.Blue Jacketsin joukkue on maksellut oppirahoja viime vuosina, kun se on hölmöillyt tuloksekkaan runkosarjan jälkeen itsensä pihalle pudotuspelien avauskierroksella.Kun kasassa on Blue Jacketsin kaltainen vahva ydinrunko ja tukku potentiaalisia pelaajia, seuraavalle tasolle pääseminen vaatii tarkkanäköistä hienosäätöä.Mitä joukkue vielä kaipaa? Mitä erityisosaamista puuttuu? Missä voimme olla vielä napsun parempia?Kekäläinen teki paljon huomiota herättäviä peliliikkeitä siirtotakarajalla. Ensinnäkin suomalaispomo jätti kauppaamatta ykkösvahti Sergei Bobrovskin https://www.is.fi/haku/?query=sergei+bobrovskin ja ykköshyökkääjä Artemi Panarinin https://www.is.fi/haku/?query=artemi+panarinin . Molemmista tulee vapaita agentteja kauden jälkeen, joten he saavat vapaasti valita uuden seuran tulevana kesänä.Lisäksi Kekäläinen löi lisää puita uuniin hankkimalla siirtorajalla tukun pelaajia, joista Matt Duchene https://www.is.fi/haku/?query=matt+duchene ja Ryan Dzingel https://www.is.fi/haku/?query=ryan+dzingel ovat nimekkäimmät.

–Meillä on nämä pelaajat vain tämän kevään. Jos he lähtevät kesällä, se on meille ok. Se on hinta, jonka me hyväksyimme. Päätimme, että vahvistetaan nyt joukkuetta niin hyvin kuin mahdollista, ja annetaan tälle joukkueelle paras mahdollisuus pärjätä, Kekäläinen perustelee.–Meillä oli muutama kohta, joita piti vahvistaa. Duchene ja Dzingel olivat juuri ne kaverit, jotka halusimme ja hinta oli meidän mielestämme sellainen, minkä pystymme maksamaan.Samalla Kekäläinen halusi lähettää signaalin joukkueelle ja kannattajille.–Jos olisimme nyt kaupanneet Bobrovskin ja Panarinin, kaikki olisivat antaneet meille paskaa niskaan siitä, että emme yritä voittaa nyt ja me vain lykkäämme tulevaisuuteen. Mutta näin se menee suomalaisessa ajattelussa. Kun kumarrat toiselle, pyllistät toiselle, hymähtää Kekäläinen.–Me luotamme filosofiaamme ja seuraamuksista olemme myös vastuussa.mukaan nyt jalkeilla oleva Blue Jackets on hänen valtakautensa laadukkain kokonaisuus. Nyt kasassa on laadukas joukkue.–Uskon siihen, että joukkueen pitää ensin hioutua yhteen. Nyt olemme pelanneet joukkueena kurinalaisesti. Kun parhaat pelaajat uhraavat itsensä, tekevät pienetkin asiat hyvin ja pelaavat joukkueelle, silloin tietää, että nyt kaikki ovat sitoutuneita joukkueeseen ja pelitapaan. Se on hienointa nähdä, Kekäläinen sanoo.Vaikka takana on seurahistorian kovin päänahka, Kekäläinen on vakuuttunut, että Blue Jacketsin kopissa ei olla vielä tyytyväisiä. Nälkä kasvaa syödessä.–Olen sataprosenttisen varma siitä, että joukkue ei ole millään tavalla tyytyväinen tähän ja maiskuttele siihen tyyliin, että nyt olemme saavuttaneet jotain. Emme ole saavuttaneet vielä yhtään mitään, korostaa Kekäläinen.–Ei tässä kukaan mieti, että olipas hyvä, että päästiin toiselle kierrokselle. Ainoa todellinen tyytyväisyys tulee siitä, jos menemme neljä kierrosta läpi ja nostamme lopuksi kannun.Columbus kohtaa pudotuspelien toisella kierroksella voittajan otteluparista Boston–Toronto, jonka seitsemäs ottelu pelataan Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä.