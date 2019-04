NHL

Miro Heiskasen NHL-tupla veti tähtivahti Pekka Rinteen hiljaiseksi – näin Heiskanen itse kommentoi maalejaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Video: Nashville–Dallas-ottelun kohokohdat.

Video: Pudotuspelien avausotteluiden suomalaiskooste.