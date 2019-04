NHL

Mikko Rantanen yhä sivussa – Coloradolle lännen viimeinen pudotuspelipaikka

Katso kierroksen suomalaiskooste alla olevalta videolta

Buffalo-Ottawa 5-2 (1-2, 2-0, 2-0)

B: Rasmus Ristolainen 0+1

Florida-NY Islanders 1-2 vl (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1)

Pittsburgh-Detroit 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)

P: Olli Määttä 0+1

M: Joel Armia 0+1

C: Sebastian Aho 0+1, Teuvo Teräväinen 0+1

Nashville-Vancouver 3-2 (0-2, 1-0, 2-0)

N: Pekka Rinne 30/32 torjuntaa, V: Markus Granlund 1+0

Colorado-Winnipeg 3-2 ja (0-2, 1-0, 1-0, 1-0)

Edmonton-San Jose 2-3 (1-2, 1-1, 0-0)

Vegas-Arizona 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)