NHL-historian kauheimmasta hetkestä on kulunut 30 vuotta – maalivahdin kaulasta suihkusi verta: ”Kuolen tänään, tässä”

NHL

NHL-historian kauheimmasta hetkestä on kulunut 30 vuotta – maalivahdin kaulasta suihkusi verta: ”Kuolen tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-january-17-2019-1.4979517/clint-malarchuk-suffered-a-horrific-sporting-injury-but-ptsd-put-his-life-in-peril-again-decades-later-1.4980926