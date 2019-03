NHL

Kolme suomalaista ylitse muiden – Rantanen, Aho ja Barkov NHL-kauden tähdet

Nousten poika on näyttänyt, että viime kausi ei ollut mikään suonenveto. Rantanen on noussut NHL:n parhaiden pelintekijöiden joukkoon. Dominoinut suomalaisten pistepörssiä läpi kauden. Keikkunut NHL:n pistepörssin kärkikahinoissa kauden alusta alkaen.71 ottelua, 31+56=87, +9, 20.51 minAhon poikkeuksellisuudesta kertoo jo se, että hän pystyi siirtymään laidalta keskelle saumattomasti. Carolinan ykkössentteri ja pelillinen johtaja. Korvaamaton pelaaja joukkueelleen. NHL:n parhaita nuoria tähtihyökkääjiä, jonka suoritusvarmuus on kovaa luokkaa.70 ottelua, 30+47=77, +23, 20.01 minPanthersin kapteeni kantaa valtavaa kuormaa toista kautta putkeen. NHL:n kokonaisvaltaisimpia hyökkääjiä. Hoitaa puolustusvelvoitteet tunnollisesti ja hakkaa kovaa jälkeä hyökkäyssuuntaan. NHL:n kahdeksanneksi tehokkain sentteri.70 ottelua, 30+48=78, -12, 22.36 minTaiturimainen hyökkääjä muodosti aiemmin Ahon kanssa tuhoisan tutkaparin, mutta Teräväinen on näyttänyt tänä keväänä, että hän pystyy kantamaan myös omaa ketjuaan laiturina. Vakiintunut yli 60 pisteen NHL-pelaajaksi.70 ottelua, 18+47=65, +22, 17.52 minTaas kerran vaikea syyskausi. Rask jäi alkukaudella Jaroslav Halakin varjoon, mutta kevätkaudella Rask on ollut kuumavireisen Bruinsin tukipilari. Joulutauon jälkeen Rask on hävinnyt varsinaisella peliajalla vain kahdesti. Joulutauon jälkeen torjuntaprosentti on ollut vakuuttava 92,0.Dallasin joukkueesta löytyy säihkyvämpiä ja dynaamisempia pelaajia kuin Lindell, mutta 24-vuotias suomalaispuolustaja on yksi alakerran kivijaloista. Ykköspakkiparin tasapainottava luottopelaaja, joka pelaa vastustajan parhaita vastaan illasta toiseen.71 ottelua, 9+20=29, +10, 24.31 minKauden kehittyneimpiä suomalaispelaajia. Vuosien farmimarinoinnin jälkeen Kapanen ryöväsi pelipaikan Leafsin tähtisikermän tulosketjusta. Vikkeläjalkaisesta hyökkääjästä on kehittynyt monipuolinen ja tehokas Mike Babcockin luottopelaaja.68 ottelua, 19+23=42, +13, 16.34 minOtti saman tien ison roolin 19-vuotiaana tulokaspelaajana Dallasin puolustuksesta. Harvinaisen kypsää ja kokonaisvaltaista pelaamista alusta asti. Puolustaa jäähyttömästi ja tukee vakuuttavasti hyökkäyksiä.71 ottelua, 10+19=29, -9, 23.00 min