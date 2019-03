NHL

Mikko Rantanen iski uuden piste-ennätyksen – dominoi NHL:n suomalaistilastoja

Boston-Carolina 4-3 (0-1, 2-1, 1-1, 1-0)

C: Sebastian Aho 2+0

C: Markus Nutivaara 0+1

N: Leo Komarov 0+1

F: Henrik Borgström 1+0

W: Patrik Laine 0+1

N: Pekka Rinne 30/34 torjuntaa

D: Miro Heiskanen 0+1

C: Mikko Rantanen 1+2

Los Angeles-Montreal myöh.