Jesse Puljujärvi, 20, avautui umpisolmustaan Edmontonissa: ”Mulla on vähän niin kuin vanhan ihmisen lonkat”

Äänestä kuulee ison pettymyksen. Jesse Puljujärvellä https://www.is.fi/haku/?query=jesse+puljujarvella on aikaa rupatella puhelimessa, vaikka NHL:n runkosarjassa pelataan parhaillaan ruuhkaviikkoja. Puljujärven pelit on tältä kaudelta pelattu.Puljujärven kolmas kausi Edmonton Oilersin organisaatiossa oli turhauttavaa jatkumoa aiemmille kausille.Repaleinen ja tuskainen kausi lyötiin virallisesti pakettiin tämän viikon torstaina, 28. helmikuuta, kun Oilers ilmoitti suomalaishyökkääjän joutuvan lonkkaleikkaukseen. Puljujärven lonkka operoidaan maanantaina New Yorkissa.– Siellä kunnon spesialisti leikkaa lonkan, Edmontonista puhelimitse tavoitettu Puljujärvi kertoi Ilta-Sanomille lauantaina.Päätöstä leikkauksesta ei tehty hätiköiden. Oilers pani Puljujärven 18. helmikuuta loukkaantuneiden listalle. Neljä päivää myöhemmin Puljujärven pelaaja-agentti Markus Lehto https://www.is.fi/haku/?query=markus+lehto vahvisti IS:lle https://www.is.fi/nhl/art-2000006011523.html , että vammaan haetaan diagnoosi toiselta spesialistilta.– Kävin Jenkkien puolella toisella spesialistilla, joka oli sitä mieltä, että mitä nopeammin lonkka leikataan, sitä parempi. Tiesin itse oikeastaan jo ennen lopullista päätöstä, että leikkaukseen tässä mennään, Puljujärvi sanoi.Yksi lonkkavammojen riskitekijöistä on korkea ikä. Jääkiekossa etenkin maalivahtien lonkat ovat kovilla, mutta Puljujärven kaltaisen parikymppisen kenttäpelaajan kohdalla kyse on rakenteellisesta viasta.– Mulla on vähän niin kuin vanhan ihmisen lonkat. Kulumasta ei ole kyse. Tällä kaudella lonkka oikeastaan alkoi vaivata. Se toi kipua ja lopulta alkoi vaivata niin paljon pelaamistakin, että oli pakko tehdä asialle jotakin. Nyt se tutkittiin tarkasti ja päädyttiin tähän ratkaisuun. Hyvä, että pääsen näin nopeasti leikkaukseen, Puljujärvi totesi.Puljujärvi uskoo olevansa täydessä kunnossa, kun harjoitusleirit alkavat.Lopulta leikkaus oli 20-vuotiaalle suomalaishyökkääjälle helpotus.– Ei ollut kiva pelata puolikuntoisena, kun tiesin, että lonkat eivät tule kuntoon ilman leikkausta. Toivottavasti lääkärit saavat tehtyä jotain ja saavat lonkan kuntoon, niin pääsen pelaamaan terveenä ilman kipuja. Sitä sillä leikkauksella haetaan. Olen vielä nuori, joten toivottavasti pystyn pelaamaan vielä pitkän uran.Tällä hetkellä Puljujärven tulevaisuus Edmontonissa on iso kysymysmerkki.Isoin odotuksin tähän kauteen lähtenyt kesän 2016 nelosvaraus ei ole pystynyt lunastamaan vakioroolia missään vaiheessa Oilersin hyökkäyksessä.Tällä kaudella ennen loukkaantumista Puljujärvi pelasi rajallisessa roolissa 46 ottelua. Vastuuta tuli keskimäärin vajaat 12 minuuttia, mikä näkyi myös vaatimattomassa pistesaldossa (4+5).Kolmen kauden aikana Puljujärvi on pelannut NHL:ssä 139 ottelua, joissa hän on tehnyt 17 maalia ja 37 pistettä. Suurlupaus ei ole pystynyt vastaamaan niihin koviin odotuksiin, joita häneen on kohdistunut pienen varausnumeron takia.Oilers ei ole myöskään osaltaan auttanut Puljujärven kehittymistä kiirehtimällä raakiletta liian nopeasti NHL-ympyröihin. Tilanne on ajautunut vajaassa kolmessa vuodessa pahaan umpisolmuun, mikä on vaikuttanut myös nuoren pelaajan henkiseen hyvinvointiin.Sairauslomalla Puljujärvi on ehtinyt kelailla tilannettaan monelta kantilta.– Onhan tässä ehtinyt miettiä vaikka mitä. Raskasta on ollut, sitä ei voi kieltää. Toivottavasti vielä joskus pääsen sille tasolle, että saa kunnon paikan, puhalteli Puljujärvi.– Tätä tämä hoki välillä on. Ei auta kuin taistella läpi ja toivoa, että tämä kääntyy.Kolmen vuoden tulokassopimus päättyy tähän kauteen, ja Puljujärvi on rajoitettu vapaa agentti. Tämä tarkoittaa, että pallo on seuralla.– Saa nyt nähdä. Uskon kyllä, että vielä ensi kaudella vedän NHL:ää. Haluan pelata täällä. Pistetään kroppa kuntoon ja ensi kaudella otan NHL-paikan. Se on tavoite, Puljujärvi vakuutti.

Onko se NHL-seura Edmonton Oilers, missä haluat pelata?

– Nooh… On se.