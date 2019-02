NHL

Aleksandr Ovetshkin teki historiaa NHL:ssä

Katso tilanne alla olevalta videolta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehokkaimmat venäläiset NHL:ssä

Aleksandr Ovetshkin, 1180 Sergei Fedorov, 1179 Aleksandr Mogilni, 1032 Aleksei Kovalev, 1029 Jevgeni Malkin, 985 Pavel Datsjuk, 918 Vjatseslav Kozlov, 853 Ilja Kovatshuk, 842 Sergei Gontshar, 811 Aleksei Jashin, 781