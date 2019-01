NHL

Aleksander Barkoville povataan kahta NHL-palkintoa – toimittajat sivuuttivat Mikko Rantasen kokonaan

PHWA:n kauden puolivälin palkinnot:

Hoffrénin kauden puolivälin valinnat:

1. Nikita Kutsherov, Tampa Bay Lightning

2. Connor McDavid, Edmonton Oilers

3. Johnny Gaudreau, Calgary Flames

1. Mark Giordano, Calgary Flames

2. John Carlson, Washington Capitals

3. Kris Letang, Pittsburgh Penguins

1. Aleksander Barkov, Florida Panthers

2. Bo Horvat, Vancouver Canucks

3. Phillip Danault, Montreal Canadiens

1. Elias Pettersson, Vancouver Canucks

2. Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

3. Miro Heiskanen, Dallas Stars

1. Aleksander Barkov, Florida Panthers

2. Morgan Rielly, Toronto Maple Leafs

3. Elias Pettersson, Vancouver Canucks

1. John Gibson, Anaheim Ducks

2. Frederik Andersen, Toronto Maple Leafs

3. Andrei Vasilevski, Tampa Bay Lightning

1. Barry Trotz, New York Islanders

2. Bill Peters, Calgary Flames

3. Claude Julien, Montreal Canadiens

1. Doug Wilson, San Jose Sharks

2. Brad Treliving, Calgary Flames

3. Jason Botterill, Buffalo Sabres

1. Mattias Ekholm, Nashville Predators

2. Niklas Hjalmarsson, Arizona Coyotes

3. Matt Niskanen, Washington Capitals

1. Shea Weber, Montreal Canadiens

2. Zach Parise, Minnesota Wild

3. Robin Lehner, New York Islanders