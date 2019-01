NHL

Vakio: Ärräpäät herkässä

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester C - Burnley 1 2 Newcastle - Watford 2 3 Brighton - West Bromwich 1 2 4 Shrewsbury - Wolverhampton 2 5 Portsmouth - QPR 1 X 6 Millwall - Everton X 2 7 AFC Wimbledon - West Ham 2 8 Stoke - Preston X 2 9 Norwich - Sheffield U 1 2 10 Rotherham - Leeds 2 11 Nottingham - Wigan 1 12 Blackburn - Hull 1 X 13 Aston Villa - Ipswich 1 Järj. (6+0), 16,00 e



Man City kaatoi sunnuntaina Huddersfiledin vieraissa tyylillä 3-0. Joukkueen hyökkäyspää on päässyt taas parempaan vireeseen, mikä tietää vastustajille vaikeita aikoja. Sky Blues on tulessa myös viikolla, mutta ylivoimaisesta johdosta johtuen Burtonin vieraana nähdään taatusti rajua rotaatiota. Burnleyn fokus on ensisijaisesti Valioliigassa säilymisessä, joten pientä kierrätystä voi olla luvassa. Toki vire on hyvä. City ottelua dominoi ja voittaa liki 90 prosentin todennäköisyydellä.Newcastle otti tärkeän kotivoiton, kun Cardiff kaatui kotona 3-0 – tosin maalin voitto olisi kuvannut tapahtumia paremmin. Itseluottamukselle voitto teki nannaa, mutta Harakoiden pääfokus lienee sarjassa. Watford on hyvässä vireessä, kun alla on viisi tappiotonta peliä. Newcastle joutuu ahtaalle, kun Hornets pyrkii riistoihin aikaisin, eikä vieraiden alakerta helpolla avaudu. Niukasti vähämaalisempaan suuntaan kääntyvässä ottelussa Watford on noin 40 pinnan suosikki. Ideavarmaksi.Brightonilla on alla kaksi tappiota, mutta vastukset ovat olleet kovimmasta päästä. Näitä ennen Albion oli pelillisesti lupaavassa iskussa ja jatkaa cupissa aktiivista jalkapalloaan. WBA on saanut viime peleissään puolustusta parempaan kuosiin, mutta samaan aikaan hyökkäyksestä on kadonnut tehoja. Nousutaistelussa oleva Baggies on parhaimmillaan todella tulivoimainen. Runsasmaalisuus ei yllättäisi, viihdyttävässä pelissä Brighton ansaitsee noin kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman.Shrewsbury on Ykkösliigan keskikastin alakaartia, jolla on ollut viime viikkoina haasteita viimeistelyn kanssa. Sarjassa edellinen voitto on yli kuukauden takaa. Wolves voitti viimeksi sarjassa Leicesterin kotona 4-3 lukemin. Kausi on edennyt myötätuulessa ja esitykset ovat laadukkaita. Ottelussahan on reippaasti ”rivalry”-henkeä, joten tunnetta ei kentältä saati katsomosta puutu. Vieraat ottelua kontrolloivat ja ansaitsevat karvan yli 60 prosentin suosikkiaseman. Jätetään Sudet piikiksi.Portsmouth johtaa Ykkösliigaa, mutta alla on kaksi hivenen yllättävääkin tappiota. Hyökkäyspäässä on haasteita. Viikolla on edessä myös EFT-cupin ottelu, mutta siinä nähtäneen rotaatiota. QPR:n huima liito alkaa vihdoin nähdä loppunsa – odotetusti. Ärrät kyykkäsi viimeksi Prestonin isäntänä 1-4 tappioon, eikä ole voittanut sarjassa neljään peliin. Vaikka joukkueet pelaavat eri sarjatasoilla, ei materiaaleissa ole kummoista eroa. Marginaalisella suosikki-Pompeylla on aito sauma jatkoon.Millwall oli viimeksi todella lähellä voittoa vahvan Boron vieraana, mutta taipui loppuhetkillä 1-1 tasuriin. Lions on inhottava vastus fyysisyytensä sekä aggressiivisuutensa vuoksi. Kotona tupataan venyä. Everton ei ole pelillisesti parhaassa iskussaan. Neljään edelliseen sarjapeliin tilillä on kolme tappiota, viimeisin Southamptonin vieraana 1-2 lukemin. Millwall voi vallan hyvin venyä uusintaan, Toffees ansaitsee vain vähän yli kerran kahdesta voittavan suosikin aseman.Wimbledon on Ykkösliigan sarjajumbo, jolla on ollut suurenmoisia ongelmia hyökkäyskolmanneksella. Joukkue pelaa viikolla sarjapelin Fleetwoodia vastaan, joten pieni rasitushaitta on myönnettävä päälle. West Ham hävisi viimeksi Bournemouthin vieraana 0-2, mutta olisi ansainnut jopa tasapelin mukaansa. Hammers on ollut hyvässä iskussa ja lähtee varmuudella viemään kohtaamista, siinä missä AFCW vetää linjat alemmas. Hammers on noin 65 pinnan suosikki ja nousee runkovarmaksi.Stoke katkaisi voitottoman putkensa ja otti kovan 2-1 kotivoiton sarjajohtaja Leedsistä. Pelitapahtumien valossa Potters oli tosin heikompi. Myös Preston katkaisi voitottoman putkensa tyylillä, kun QPR kaatui vieraissa peräti 4-1. North End on tauluaan selvästi potentiaalisempi, ja pienet henkiset padot saattoivat hyvinkin aueta voiton myötä. Tiiviisti puolustavien joukkueiden kohtaamisesta tuskin maalijuhlaa tulee. Stoke ei ole edes 50 pinnan suosikki. Rohkeasti ohituskaistalle.Norwichilla oli railakkaampi ilta, kun Birmingham kaatui kotona 3-1. Peli oli melko hyvin hanskassa, mutta ei alakerta edelleenkään vakuuta. Sheffield hävisi Swansean vieraana 0-1, mutta olisi ansainnut pisteen matkaansa. Pelillinen tasapaino on hyvä ja alakerta pitävä. Panokset ottelussa ovat kärkiasetelmien valossa jo suuret, mutta tuskinpa kumpikaan tinkii aktiivisesta pelitavastaan. Maaliodotusarvo nousee ylös, joten risti jää pois. Norwich on 40 prosentin suosikki.Putoamista vastaan keväällä taisteleva Rotherham on vielä kuivilla. Alla on 2-4 kotitappio nousuvireiselle Brentfordille, mutta peli oli lukemia tasaisempi. Millers on voittanut vain kerran sitten marraskuun puolivälin. Leeds hävisi vähän yllättäen vieraissa Stokelle 1-2, mutta olisi ansainnut ainakin pisteen mukaan. Tuloksellisesti vire on heikompi, sillä viiteen edelliseen alla on peräti neljä häviötä, mutta otteet ovat olleet kelvollisia. 60 pinnan vierassuosikki tolpaksi.Nottingham hävisi manageri O’Neillin kotiavauksen hyvävireiselle Bristolille 0-1, mutta olisi ansainnut pisteen. Forest on kärsinyt poissaoloista, mutta tilanne on paranemaan päin. Kuntopuntari ei kerro joukkueen iskukyvystä. Wiganilla on päällä vaikeampi jakso. Viimeksi Latics hävisi Sheffield Wedsille vieraissa 0-1 ja oli heikko. Omiin olisi voinut mennä enemmänkin. Alakerran suhteen on isoja haasteita. Forestilla on nyt iskun paikka. Suosikkiasema nousee noin 50 pinnaan.Blackburn voitti vaisun Ipswichin kotona 2-0 suht ansaitusti, mikä oli kolmas voitto putkeen. Roversin paletti on hyvin kasassa, ja varsinkin kotona tulosta irtoaa. Hull on vahvassa lyönnissä, mutta on ylisuorittanut ja ollut myös onnekas. Voittoputki sarjassa katkesi 2-2 tasuriin Aston Villan kanssa, mutta Tiikerit oli tapahtumien valossa heikompi. Rovers ottaa hallinnan, Hull panostaa puolustuspeliin. Isännät ansaitsevat noin 40 pinnan suosikkiaseman. Ristin kautta isäntiin.Aston Villa hallitsi tapahtumia Hullin isäntänä, mutta joutui tyytymään pistejakoon. Nousuun tähtäävä nippu ei ole voittanut viiteen peliin, mikä on huolestuttava merkki, sillä vastassa ei ole ollut kärkipään porukoita. Ipswich jatkaa sarjan pohjilla, eikä mikään oikeastaan viittaa siihen, että Traktoripojat nousisivat viivan alta. Omiin menee liikaa, hyökkäyspeli sakkaa. Vieraissakin on hyvin vaikeaa, itseluottamus on kuralla. Villa dominoi ja voittaa yli kolme kertaa viidestä.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.