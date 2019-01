Hirmuvireinen venäläistaituri takoo NHL:ssä pisteitä karmealla tahdilla – pörssikakkonen Mikko Rantanen ei voi kuin ihastella

NHL

Hirmuvireinen venäläistaituri takoo NHL:ssä pisteitä karmealla tahdilla – pörssikakkonen Mikko Rantanen ei voi

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pistepörssin kärki

Nikita Kutsherov, Tampa 20+49=69 Mikko Rantanen, Colorado 17+45=62 Johnny Gaudreau, Calgary 23+38=61 Connor McDavid, Edmonton 23+38=61 Nathan MacKinnon, Colorado 24+36=60 Mitch Marner, Toronto 15+40=55 Brayden Point, Tampa 24+30=54 David Pastrnak, Boston 25+27=52 Patrick Kane, Chicago 23+28=51 Leon Draisaitl, Edmonton 22+29=51