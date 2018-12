NHL

Suomalaishyökkääjä Roope Hintzillle hyviä uutisia

Suomalaishyökkääjä Roope Hintzillle hyviä uutisia

29.12. 10:27

NHL Dallas Stars kutsui Roope Hintzin takaisin NHL:ään.

Suomalaishyökkääjä Roope Hintz on kutsuttu AHL-farmijoukkue Texas Starsista takaisin NHL-seura Dallas Starsin riveihin.



Hintzille, 22, on kirjattu 14 NHL-ottelua kuluvalla kaudella. Näissä peleissä hänelle on merkitty 2+1 tehopistettä ja plusmiinus-lukema –3.



Texas Starsissa Hintz on nakutellut tällä kaudella 8+11=19 tehopistettä 17 ottelussa.