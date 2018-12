NHL

Pistepörssin kärki Mikko Rantanen latoi järeät tehot Dallas Starsia vastaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla Rantasen maalit.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantain NHL-kierros:

Alla olevalla videolla kooste suomalaispelaajien otteista lauantain peleissä.