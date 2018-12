NHL

NHL:ssä dominoivan Mikko Rantasen hurjat tehot ällistyttävät – vertailuja haetaan jo vuosikymmenten takaa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Forsbergin rinnalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurrin ennätys rikki?