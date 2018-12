Patrik Laine saapui kainalosauvoilla harjoituksiin treenaamaan laukaustaan – pelikaveri muistelee: ”Taisi siinä vähän porukka katsoa”

NHL

Patrik Laine saapui kainalosauvoilla harjoituksiin treenaamaan laukaustaan – pelikaveri muistelee: ”Taisi siin

Patrik Laineen poikkeuksellinen omistautuminen kesäharjoituksissa on jäänyt vanhan pelikaverin mieleen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy