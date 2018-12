NHL

Suomalaistähtien dominointi NHL:ssä jatkuu – Mikko Rantanen ja Patrik Laine pörssien kärjessä

kymmenennelle peliviikolle siirrytään suomalaiskomennossa. Colorado Avalanchen Mikko Rantanen johtaa pistepörssiä ja maalipörssin kärjessä on Winnipeg Jetsin Patrik Laine.Rantanen johtaa pistepörssiä tehoilla 11+34=45. Rantanen on ketjukaveri Nathan MacKinnonin ohella toistaiseksi ainoa pelaaja, joka on rikkonut 40 pisteen rajan tällä kaudella.Laineen ykköspaikka maalipörssin kärjessä irtoaa 21 maalilla. Suomalaishyökkääjän lähin uhkaaja on Buffalo Sabresin Jeff Skinner, jolla on kasassa 20 maalia.Molemmat pörssikärjet olivat askissa sunnuntain kierroksella.saalisti kaksi syöttöpistettä, kun Avalanche otti 2-0-vierasvoiton Detroit Red Wingsistä. Rantanen syötti MacKinnonin voittomaalin ylivoimalla. Gabriel Landeskogin tyhjiin tekemään maaliin suomalaishyökkääjä sai kakkossyötön.Syöttöpisteet veivät Rantasen uudestaan yksinään syöttöpörssin kärkeen. Rantasen syötöistä 22 ovat olleet ykkössyöttöjä. Vain Toronto Maple Leafsin Mitch Marnerilla (27) on ykkössyöttöjä enemmän.Rantanen on kahdeksan ottelun pisteputkessa, jonka aikana hän on tehnyt 4+12=16 pistettä.Madison Square Gardeniin erosi viime kauden vastaavasta. Viime kaudella Laine täräytti New York Rangersia vastaan vieraissa hattutempun, mutta viime yön ottelussa Laine jäi pisteittä varsinaisella peliajalla.Laine ohitti maagisessa vireessä torjuneen Henrik Lundqvistin lopulta voittolaukauskisassa ja tasoitti lukemat 1-1:een. Mark Scheifele ratkaisi 4-3-voiton Jetsille seuraavalla kierroksella.Mikko Rantanen 11+34=45Nathan MacKinnon 19+24=43Nikita Kutsherov 11+27=38Mitch Marner 6+32=38Connor McDavid 14+21=35Brayden Point 19+15=34Blake Wheeler 4+30=34Matt Duchene 12+21=33Nicklas Bäckström 10+23=33Aleksandr Ovetshkin 19+13=32Patrik Laine 21Jeff Skinner 20David Pastrnak 19Aleksandr Ovetshkin 19Brayden Point 19Nathan MacKinnon 19John Tavares 17Joe Pavelski 17Washington-Anaheim 5-6 (3-1, 2-2, 0-3)NY Rangers-Winnipeg 3-4 vl (1-0, 2-0, 0-3, 0-0, 0-1)Montreal-San Jose 1-3 (0-2, 1-1, 0-0)Detroit-Colorado 0-2 (0-0, 0-1, 0-1) C: Mikko Rantanen 0+2Chicago-Calgary 2-3 (1-1, 1-2, 0-0)Los Angeles-Carolina x-x