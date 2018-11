NHL

NHL:n pörssikärki Mikko Rantanen käsittämättömässä pistetahdissa

Pistepörssin kärki:

Mikko Rantanen 8+26=34 Nathan MacKinnon 14+17=31 Connor McDavid 13+18=31 Jevgeni Malkin 8+20=28 Mitchell Marner 6+22=28 Matt Duchene 10+17=27 Nikita Kutsherov 9+18=27 John Tavares 14+12=26 Brayden Point 14+12=26 Leon Draisaitl 13+13=26