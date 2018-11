NHL

Pörssikärki Mikko Rantasen maine kasvaa NHL:ssä – suomalaistähti sai oman laulun: ”Se on ihan kauhea”

https://www.is.fi/haku/?query=nathan+mackinnon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://soundcloud.com/hampus-liedman/mikko-rantanen