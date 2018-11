NHL

Kuka saa nämä Patrik Laineelle NHL-kaukaloon heitetyt lippalakit? ”Mulla on ihan tarpeeksi lippiksiä ja pipoja

Winnipeg Jetsin vaihtoaition takana oli vielä perjantaiaamulla kasa lippalakkeja ja pipoja. Ne olivat jäämistöä torstai-illalta, jolloin kiekkofanit juhlistivat Patrik Laineen https://www.is.fi/haku/?query=patrik+laineen hattutemppua heittämällä päähineensä kaukaloon.Jään putsareina toimineet Jokerien juniorit keräsivät lippikset ja pipot talteen, mutta lakkikasan näkeminen herättää mieleen kysymyksen, mihin ”kunnianosoitukset” päätyvät seuraavaksi.– En kyllä tiedä, mihin ne menevät, mutta varmasti niille jokin hyvä tarkoitus keksitään, Patrik Laine vastasi.Venäläistähti Aleksandr Ovetshkin https://www.is.fi/haku/?query=aleksandr+ovetshkin nappasi viime kaudella NHL:n maalikuninkuuden Laineen nenän edestä. NHL-urallaan peräti 20 hattutemppua laukonut Ovetshkin on joskus haastattelussa kertonut ottaneensa lippalakkeja itselleen talteen.

– Ei ole, mulla on ihan tarpeeksi lippiksiä ja pipoja, Laine virnisti ja korjasi päässään ollutta tummaa pipoa pikkaisen parempaan asentoon.Koska Laineella ei ollut tietoa hattutemppu-hattujen kohtalosta, asiaa piti pyrkiä selvittämään Winnipeg Jetsin taustajoukoilta. Jetsin huoltotiimi ei osannut antaa kysymykseen vastausta, mutta innostui käymään päähinekasaa läpi?Yksi tummanpuhuva pipo herätti huomiota:– Wau, katso tätä!– Onko se BilleBeino? Näytä tännepäin, onko oikeasti?Aivan kaikki lakit eivät saaneet osakseen ihan yhtä ihastuneita reaktioita.– Äh, tämä on New York Rangersin. Väärä joukkue, yksi huoltajista vitsaili.Jetsin viestintäjohtaja Scott Brown https://www.is.fi/haku/?query=scott+brown kertoi, mihin hatut päätyvät.– Näistä tulee paljon kyselyjä Kanadassa. Kotona Winnipegissä olemme keränneet ne talteen ja laittaneet hatut esille häkkeihin. Siellä ne ovat fanien nähtävillä kotihallin käytävillä, Brown kertoi.Pohjois-Amerikassa on hattujen heittämisen lisäksi pitkät perinteet myös sille, että kaukaloon heitetään erityisissä teemaotteluissa pehmoleluja. Enimmillään niitä kertyy ”Teddy Bear Toss” -tapahtumissa tuhansia, mikä tarkoittaa sitä, että siivoustalkoot kestävät minuuttitolkulla.Suomessa esimerkiksi Tampereen Ilves on kokeillut vastaavaa, ja pehmoleluista kertyi välivarastona toimineen pukukopin lattialle jättimäinen kasa. Myöhemmin nallet ja muut pehmolelut päätyivät pestyinä hyväntekeväisyyteen.– Hattujakin heitetään jäälle niin paljon, että kannattajat eivät voi tulla etsimään omiaan, vaikka haluaisivatkin ne takaisin, Brown kertoi.

Joko on tiedossa, mitä näille torstain lippiksille ja pipoille tehdään?

– En vielä tiedä, se pitää selvittää. Voi olla, että toimimme nyt niin, että otamme nuo täältä mukaan. Ehkä nekin pääsevät esille kotihallin käytävälle, Brown sanoi.