Patrik Laineelle olisi tullut kiire – hän otti rennosti: ”Tultiin hallille kolme minuuttia ennen”

Winnipeg Jetsin pelaajat tulivat perjantaiaamulla hallille bussikyydillä, mutta eri aikoihin. Eilisessä kamppailussa hattutempun laukonut Patrik Laine https://www.is.fi/haku/?query=patrik+laine ei kuulunut ensimmäisen kuljetuksen matkustajiin, siksi aamujää jäi tamperelaiselta väliin.– Tultiin hallille kolme minuuttia ennen jään alkua. En kerennyt pistää kamoja päälle, Laine perusteli.Moni muukin torstain ottelun avainpelaaja jätti jääharjoituksen väliin. Kaukalossa nähtiin vain kuusi kenttäpelaajaa ja molemmat maalivahdit.– Yleensä näillä aamujäillä käyvät ne, jotka eivät ole saaneet isosti peliaikaa. He käyvät yleensä jäällä, mutta kyllä minäkin käyn joskus. Se vähän riippuu, paljonko olen pelannut, Laine kertoi.Laineelle hattutemppu oli luonnollisesti tämän kauden ensimmäinen.

Saitko nukuttua viime yönä?

– Aika hyvin, kiitos kysymästä.

Pyörikö illan ottelu enää ajatuksissa, kun pääsit hotellille?

– Ei, kunhan mentiin nukkumaan pelin jälkeen. Ei siinä sen ihmeempää ollut, ja se ottelu on jo mennyt ja nyt keskitytään tähän matsiin.Laine on säilyttänyt alkukauden haastatteluissa rentouden, mutta on myös myöntänyt, että nihkeä maalitahti on harmittanut. Torstain kolme maalia tuplasivat alkukauden maalisaldon. Koossa on nyt kuusi osumaa.

Kuinka iso apina lähti selästä?





– No… vielä kun saisi viis-vitosella onnistumisia, se olis ihan kiva. YV meillä on aina toiminutkin. Se ei ole ollut mikään ongelma, mutta olisi tärkeä saada onnistumisia myös viis-vitosella, Laine puntaroi.Torstain kamppailu on Laineen mukaan jo historiaa ja nollattu.– Eilinen on jo mennyttä. Nyt on uusi päivä ja uusi matsi. Toivottavasti se tästä vielä aukeaisi vielä vähän lisää täksi päiväksi.Winnipeg ja Florida pelaavat Helsingissä kaksi virallista runkosarjaottelua. Niistä ensimmäisen Winnipeg voitti 4–2.Torstain kamppailu oli merkitty otteluohjelmaan Winnipegin kotiotteluksi, perjantaina on Floridan vuoro toimia isäntänä.