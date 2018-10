NHL

Suomalainen unilääkäri teki NHL-sopimuksen – ”Sanoin, etten uskalla Stanley Cupia luvata”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









”Palautumisen edelle ei tule priorisoida muita juttuja”

Ilta-ajat pyhitettävä palautumiselle, ei tietokonepeleille