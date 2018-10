Kommentti: Tässä on syy, miksi Suomen tuorein NHL-tähti Mikko Rantanen voi uusia Teemu Selänteen tempun 11 vuoden takaa

NHL

Kommentti: Tässä on syy, miksi Suomen tuorein NHL-tähti Mikko Rantanen voi uusia Teemu Selänteen tempun 11 vuo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Nopeasti huipulle

Poikkeuksellinen pelaaja

https://www.is.fi/nhl/art-2000005873795.html