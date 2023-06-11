Мария пыталась сохранить кусочек финской истории на Карельском перешейке – пожар уничтожил все

Уроженка Питера, энтузиастка краеведения Мария Куск в пожаре потеряла предмет своей страсти. В свое время Куск спасла от полного уничтожения старый жилой дом финских железнодорожников и устроила в нем краеведческий музей, в котором было также множество артефактов финского периода.

Хутор Милка был амбициозным музейным проектом по сохранению финской истории недалеко от Кякисалми, ныне Приозерск. Дом сгорел дотла в субботу, 3 июня.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

3 июня в Каарлахти (ныне Кузнечное), в бывшем финском муниципалитете Каукола, к северу от Кякисалми (ныне Приозерск) пожаром был уничтожен амбициозный музейный проект по сохранению финской истории региона.

Проект известен под названием Хутор Милка. Это был музейный проект петербурженки Марии Куск, получивший в последнее время положительную известность и в России.

(Ниже представлены русские видеоматериалы о Хуторе Милка до пожара.)

Куск в течение многих лет восстанавливала старый дом железнодорожников рядом с вокзалом Каарлахти. Дом был в таком плачевном состоянии, что его решили снести. Но Куск была полна решимости спасти дом – в 2016 году она выкупила финской дом, построенный в 1916 году, разобрала его на бревна и перевезла их на находящийся неподалеку свой участок.

Куск уже и раньше сталкивалась со многими проблемами при восстановлении дома, поскольку российские строители недостаточно точно пронумеровали бревна, и сами бревна хранились неправильно. В результате удалось использовать только часть оригинальных бревен, а остальные были заменены бревнами из новой древесины.

Планировалось, что дом станет туристическим объектом также для финских туристов, но наступили годы коронавируса, а затем агрессивная война России против Украины привели к остановке туризма.

В 3 июня был нанесен последний удар: огонь уничтожил здание музея до основания.

Куск собрала в доме более 6 000 музейных предметов, включая множество посуды, инструментов и других предметов повседневного пользования, оставленных финнами. После эвакуации во время Зимней войны, войны-продолжения и окончательной аннексии территории в регионе осталось большое количество финского имущества, которое не успели вывезти.

В реализации проекта музея Куск помогали и российские власти, и российские добровольцы, а также многие финны, которые помогали ей прояснить старую финскую историю дома и региона.

Причина пожара точно не известна, но, по имеющейся на данный момент информации, ничто не указывает на то, что он был преднамеренным. Куск сама была в доме во время пожара и как раз собирался проводить экскурсию для приехавшей группы россиян, когда заметила дым на верхнем этаже дома.

По предварительной оценке, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в обогревателе или зарядном устройстве для мобильного телефона. Согласно отчету, в этот день напряжение в электросети было очень нестабильным.

Согласно недавнему репортажу на канале НТВ, большая часть музейных экспонатов была уничтожена огнем, но некоторые металлические и фарфоровые предметы удалось спасти. Русское нынешнее название Каарлахти – поселок Кузнечное, и административно он входит в состав Ленинградской области.

Как сообщает НТВ, власти Ленинградской области намерены помочь Куск в продолжении ее музейного проекта. Куск мечтает перевезти еще один находящийся поблизости старый финский дом или построить новый дом в финском стиле под музей.

- Потеряны архивы, потеряна вместе с компьютерами вся моя научная работа, потеряна книга, которую я .. ну почти на середине была, потеряны все книги, которые мы собирали 30 лет по различным сайтам в Финляндии, в Швеции, рассказала Куск в интервью НТВ.

О своих планах на будущее Куск рассказала 47News следующее:

– Мы не будем делать реплику здания, которое было. Я три часа смотрела, как оно горит. Не уверена, что смогу с этим жить. Но музейное здание мы создадим. Музей будет существовать, иначе просто можно поставить крест на собственной жизни и пойти удавиться. Моя жизнь была положена на этот музей.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.