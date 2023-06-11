Призыв в армию непропорционально затрагивает меньшинства в России – "Но надо же откуда-то брать людей на войну"

Из всех автономных республик России финно-угорские регионы всегда были одними из самых слабых, говорит исследователь.

Национальные меньшинства в России находятся в очень разном положении. Представительи малых народов имеют большой риск оказаться мобилизованными на войну в Украину.

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В России солдат для агрессивной войны в Украине набирают очень неравномерно из разных регионов. Именно нерусскоязычные регионы испытывают наибольшую нагрузку, говорит Янне Саарикиви, исследователь финно-угорских языков.

– Например, в Марийской республике в пропорции к численности молодых мужчин погибло в разы больше людей, чем в русскоязычном регионе аналогичного размера. Вопрос в негласной политике, согласно которой меньшинства лучше всего убивать на войне, говорит Саарикиви.

Он отмечает, что все крупные империи и национальные государства действуют на условиях центров. Если хотят предотвратить крах путинского режима, москвичи должны быть счастливы, насколько это возможно.

– Но раз так, то надо откуда-то брать людей, чтобы они шли воевать, добавляет Саарикиви.

Саарикиви отмечает, что все большие империи и национальные государства действуют на условиях центров.

Финно-угорские народы живут в основном в сельской местности и в небольших городах.

– Эти люди не обязательно самые образованные и начитанные, и у них не всегда есть лучшие способы получить информацию о том, что же происходит на самом деле. Возможно, среди них есть те, кто верит пропаганде, что необходимо воевать против фашистов, говорит Саарикиви.

Он считает, что из-за большого количества убитых и раненых реальное положение дел становится ясным и в маленьких деревнях.

Но Саарикиви говорит, что у людей в районах проживания финно-угорских народов выбор очень мал. Тем, кто идет в армию, обещают достаточно большие деньги, до 3 000 евро в месяц на первых порах. Это астрономическая зарплата по сравнению с тем, сколько обычно зарабатывают люди в этих районах. Однако впоследствии эта сумма уменьшилась.

До частичной мобилизации, объявленной прошлой осенью, региональным лидерам было приказано набрать собственные национальные формирования. По словам Саарикиви, такие отряды были созданы не только в Чечне, но и в финно-угорских Удмуртии и Марийской области.

– В советское время такие национальные силы были совсем не нужны. Тогда считалось, что это плохо, если у национальных меньшинств будут собственные войска.

В советское время финно-угорские народы жили также в разных частях страны. По словам Саарикиви, некоторые из них сейчас воюют в рядах украинской армии.

– Я видел одно видео, в котором мордовские парни призывают всех эрзян переходить на сторону украинской армии и бороться за развал России.

По словам Саарикиви, российский способ управления многим непосвященным понять трудно, поскольку в этом присутствует асимметрия, т.е. к регионам относятся очень по-разному.

– В пределах региона может быть довольно много внутренней автономии и сильных элит, которые могут организовать все достаточно хорошо с точки зрения меньшинства населения. Но финно-угорские регионы к ним не относятся.

Так, например, ни в одной из финно-угорских республик никогда не было закона об использовании этих языков как языка обучения в школах. Со своей стороны, подобные законы всегда действовали, например, в Татарстане и Якутии.

– Способность региона влиять на то, чем он отличается от какого-то русскоязычного региона, зависит от местных ресурсов, местного баланса сил и личных отношений.

По словам Саарикиви, из всех автономных республик России финно-угорские регионы всегда были одними из самых слабых.

– В таких регионах, как Татарстан, Башкирия, Якутия, частично Чувашия и особенно Чечня, есть много возможностей делать в своих регионах что-то иначе, чем в Санкт-Петербурге и Москве, говорит Саарикиви.

Также Каарина Айтамурто, руководитель отдела образования в Александровском институте Хельсинкского университета, говорит, что Россия призвала в армию гораздо больше людей из этнических меньшинств.

– Для многих представителей этих народов ситуация настолько тяжела, что их легче привлечь финансовыми предложениями.

Айтамурто отмечает, что меньшинства также находятся в разном положении. Например, права и статус языка татар ослаблены, но их положение все же лучше, чем, скажем, у народов Севера и Дальнего Востока, положение которых очень тяжелое.

На Северном Кавказе после войны в Чечне Россия поддерживает строгую дисциплину. С другой стороны, там вспыхнул бунт против призыва в армию. В Дагестане, например, прошли демонстрации, которые, по словам Айтамурто, были довольно бурными и напугали режим.

По словам Айтамурто, в российскую армию призвано гораздо больше выходцев из числа национальных меньшинств.

Айтамурто также говорит, что чеченский лидер Рамзан Кадыров пытался вербовать боевиков из соседних регионов, в частности, из Ингушетии. Там он предлагал защиту некоторым местным суфиям, но в ответ они должны отправлять добровольцев на войну.

Кадыров разными способами хочет сократить вербовку чеченцев. Этим Кадыров хочет гарантировать себе поддержку внутри Чечни. Большое количество мужского населения Чечни уже было отправлено на агрессивную войну в Украине.

По словам Айтамурто, на Северном Кавказе концепция Русского мира также вызывает противодействие.

– В этих регионах наблюдается более-менее сильное или заметное противостояние тому, что они должны воевать за русских.

По мнению Айтамурто есть еще и религиозный аспект, т.е. роль православной церкви в идее Русского мира. Возникает вопрос, почему, например, мусульмане должны идти воевать.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.