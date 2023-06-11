Cбежавщий от мобилизации Денис вернулся обратно в Россию – теперь он рассказывает, как можно настроить народ против войны

Уральский IT-работник до сих пор каждый день думает о переезде из России.

Ilta-Sanomat познакомилась с Денисом в сентябре 2022 года на юго-востоке Финляндии. В России его с ужасом спрашивали, как относятся к русским в Европе.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

В сентябре Ilta-Sanomat встретилась с русскими, скрывающимися от призыва на войну в глуби юго-восточной Финляндии. По данным IS, большинство из них продолжили свой путь в южную Европу и США. Однако 40-летний айтишник Денис, отец семейства с Урала, в конце ноября вернулся на родину.

По словам 40-летнего мужчины, он осмелился вернуться к семье, потому что смог добиться от призывных органов выдачи документа о том, что он работает в компании, настолько специфичной для российской экономики, что его нельзя призывать на военную службу.

– Все (мои друзья) считают, что этот документ бесполезен, если случится что-то серьезное, говорит Денис по телефону.

Ilta-Sanomat не смогла подтвердить информацию о документе.

Прошлой осенью сотни тысяч российских мужчин покинули Россию, когда президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам Дениса, атмосфера в России сегодня более спокойная, чем, скажем, восемь или шесть месяцев назад. Еще осенью в умах людей сохранялась неуверенность. Теперь, похоже, все смирились с изменившейся реальностью.

– Я вернулся, потому что ситуация с призывом вроде бы успокоилась, объясняет он.

Денис не успокаивает себя мыслью, будто бы он в полной безопасности от мобилизации. В России был принят новый закон, который позволяет отправлять повестку о мобилизации в электронном виде. Повестка появляется в электронных системах властей, и пограничники не выпустят человека, получившего повестку, из страны. Об этом в апреле сообщила, в частности, российская газета The Moscow Times, базирующаяся в Амстердаме.

– Я считаю, что людей по-прежнему мобилизуют на войну, но деятельность властей в этом не очень видна. Но, честно говоря, слишком много людей в России готовы добровольно идти на войну.

” Великий вождь знает, что мы должны делать, описывает Денис умонастроения многих россиян.

По словам Дениса, в сельской местности России, например, средняя месячная зарплата может составлять от 100 до 200 евро, в то время как служба в армии может принести 3 000 евро в месяц. Более года назад IS сообщала, что уличная реклама обещала солдатам аналогичную ежемесячную зарплату.

– На фронт идут не только для того, чтобы поддержать войну, но и ради денег. Речь идет об огромных суммах денег для жителей сельской местности.

” То, что происходит в головах этих людей, очень опасно для нашего общества.

Неутешительная реальность войны и возвращающиеся домой в цинковых гробах солдаты – все это далеко от будней больших городов, говорит Денис. В сельской местности уровень образования настолько низок, что пропаганда режима может реально влиять на сознание людей.

– Если парни из маленьких деревень уходят на войну и погибают там, об этом не говорят СМИ. Они хотят представлять это не как проблему, а как будто это часть жизни, с которой ничего нельзя поделать. Великий вождь знает, что нам нужно делать, говорит Денис, описывая образ мышления многих россиян.

Денису кажется, что люди, смотрящие российское телевидение, похожи на зомби, которые безропотно верят в послания режима. Там говорится, что все хорошо, экономика растет, люди счастливы, а Россия – лучшая страна в мире. Согласно этому нарративу, самые большие враги России – Великобритания и Соединенные Штаты.

– То, что происходит в головах этих людей, очень опасно для нашего общества.

Российские СМИ никак не объяснили, например, почему празднование Дня Победы в России в этом году было таким приглушенным.

– Я не очень внимательно следил за парадом. Здесь руководство ничего не объясняет народу, и у нас нет возможности получить открытую информацию от нашего правительства.

В дачном поселке на юго-востоке Финляндии прошлой осенью разместили спасающихся от мобилизации россиян.

Кровавая и жестокая агрессивная война России в Украине ни по каким стандартам не была хирургически точной специальной военной операцией в соответствии с первоначальным планом Путина. Тем не менее, Путин никогда не признает свою ошибку, считает Денис.

– Он всегда будет утверждать, что не начинать атаку было невозможно. Он также утверждает, что не начинал никакой войны.

Денис по-прежнему видит в России очень много людей, которые поддерживают войну и Путина. Он не может понять, как многие российские матери могут гордиться своими сыновьями, погибшими в Украине.

Многие также выступают против войны и президента.

– Я не могу судить, кого больше – сторонников или противников войны. Но большинство моих друзей против войны, говорит Денис.

Ему кажется, что часть поддерживающих войну, возможно, начали задумываться об этом, но еще не изменили своего мнения. Однако буква Z, ставшая символом российской армии, сейчас встречается на автомобилях реже, чем в первые месяцы широкомасштабной агрессивной войны, считает Денис.

По словам айтишника, экономические санкции и закрытие России постепенно снижают качество жизни каждого россиянина. Но у тех, кто работает, скажем, в военной промышленности, пока нет аварийного дня, а их зарплаты могли даже удвоиться.

– Другим компаниям прихордится затягивать пояса. В продуктовых магазинах, например, цены выросли, но люди все равно покупают продукты.

Недавно появилось утверждение, что руководитель частной армии Вагнера Евгений Пригожин планирует переворот в России. Сам Пригожин не так давно предупреждал, что в России может повториться революционная ситуация 1917 года, если все чаще детей простых людей будут привозить домой с украинского поля боя в цинковых гробах, в то время как дети элиты будут греться на солнышке.

Денис находит Пригожина очень интересным персонажем.

– Его речи звучат очень смело. Я думаю, что кто-то позволяет ему так говорить. Возможно, за всем этим стоит сам Путин.

Денис все еще боится призыва, но он рискнул вернуться к своей семье.

В российских государственных СМИ об обвинениях лидера "Вагнера" не сообщается, как и о том, что были нападения на российский Белгород, ответственность за которые взяли на себя воюющие на стороне Украины два добровольческих корпуса граждан России. Ilta-Sanomat взяла интервью у Дениса перед ударом беспилотников по Москве.

– Сам я не смотрю российское телевидение. Я смотрю репортажи независимого российского новостного канала Дождь на YouTube.

Если бы российское телевидение начало передавать правдивую информацию, то те, кто смотрит его как единственный источник новостей, изменили бы свое мнение о войне в Украине, уверен Денис. Он считает пропаганду российского телевидения очень опасной, потому что "она повреждает мозги миллионов людей".

– Если бы по телевизору им говорили, что они не правы, и что Путин не прав, что погибло много людей, а семьи потеряли свои дома, и что Украина не страна фашистов, они бы изменили свое мнение за пару дней.

Денис все еще думает о переезда из России со своей женой и двумя дочерями школьного возраста. Но неопределенность с поиском новой работы и беспокойство о средствах к существованию удерживают его. В то же время он испытывает внутренний конфликт из-за работы в компании, близкой к российскому правительству.

– Лично для меня это большая проблема, и я не хотел бы на них работать. Я каждый день думаю о смене работы. Моя сестра живет во Франции, и я собираюсь поехать туда летом, чтобы поискать работу.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.