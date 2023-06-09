Финские ”звери” и ”пособники нацистов” фигурировали недвано в судебном процессе в Центральной России – Эксперты: финнов там не было

Недавно в России состоялся новый показательный "суд по делу о геноциде" по событиям Второй мировой войны. Финские эксперты считают необоснованными утверждения, что финские солдаты вообще были в Воронежской области.

Генеральный прокурор Игорь Краснов (вверху) инициировал показательные процессы по геноциду в разных уголках России, цель которых — оправдать нынешние военные действия Владимира Путина в Украине. Недавно в Воронежском областном суде утверждалось, что в 1942–43 гг в регионе пособниками немцев были и финны.

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Россия продолжает организовывать в разных частях страны показательные судебные процессы о геноциде по событиям Второй мировой войны.

В Воронеже, городе в 500 километрах к югу от Москвы, недавно состоялся суд, где в качестве материалов использовались свидетельства очевидцев тех событий, рассекреченные советские документы и показания местных историков.

По данным российских СМИ, суд признал виновными в геноциде советского народа "немецко-фашистских захватчиков и их пособников", оккупировавших Воронежскую область.

Одним из местных экспертов был Сергей Филоненко, ректор Воронежского государственного университета, который рассказал суду историю о финском лыжном батальоне, действовавшем в этом районе.

По словам Филоненко, в захвате Воронежской области принимали участие не только немцы, итальянцы и венгры, но и финские, польские, хорватские и словацкие солдаты.

(На карте ниже выделена административная территория Воронежа.)

Филоненко сообщил, что финские солдаты из лыжного батальона находились в районе Воронежа, обучая немецких нацистских солдат навыкам ведения зимней войны. Его характеристика финнов была жесткой.

– Про финнов вообще говорили: "Не финны, а звери", давал показания Филоненко в суде, как сообщает новостной сайт Voronezhnews.

Самые крупные бои в Воронеже шли летом 1942 года, когда немецкие войска оккупировали область. Красная Армия отвоевала ее обратно в январе 1943 года.

Утверждение о воевавших в районе Воронежа финнах за последние годы уже несколько раз появлялось в российских СМИ. Например, газета Аргументы и факты в 2017 году писала, что «из зверств, совершенных в Воронежской области, установлено, что 60 процентов совершены немцами, 30 процентов — венграми, 5 процентов — итальянцами, 3 процента — румынами и 2 процента — финнами».

В 2018 году Национальный архив Финляндии провел исследование об участии финских добровольцев-эсэсовцев в насилии над гражданским населением во время Второй мировой войны.

По проведенным профессором Ларсом Вестерлундом исследованиям в 2019 году был переиздан дополненный тираж Финские добровольцы СС и насилие 1941–1943.

В исследовании Вестерлунда ни разу не упоминается Воронеж или Воронежская область. Название местности вообще не фигурирует в общем описании, как и не упоминается район, где, по имеющимся данным, воевали финские эсэсовцы.

На восточном фронте Германии во Второй мировой войне в различных частях дивизии СС "Викинг” в общей сложности служили 1 408 финнов. Большинство из них находились в составе единого финского добровольческого батальона, входящего в полк "Нордланд", но некоторых финнов все же раскидали по другим подразделениям дивизии для выполнения различных задач.

Места боевых действий финнов на немецком Восточном фронте известны достаточно точно: их путь пролегал на юго-восток через Украину к Ростову-на-Дону, а оттуда на Кавказ в Северную Осетию.

Вестерлунду не попадались сведения, что финские солдаты воевали в районе Воронежа или обучали немцев навыкам хождения на лыжах.

– Я не знаю такого случая, коротко прокомментировал Вестерлунд IS.

(На карте ниже – маршрут, пройденный финскими добровольцами СС в 1942–1943 годах.)

Дмитрий Фролов, специалист по российским архивам в Национальном архиве Финляндии и старший инспектор, считает выдвигаемые сейчас утверждения россиян о Финляндии слухами, которые получили свое начало из рассказов людей.

По словам Фролова, безосновательные утверждения о финских солдатах регулярно повторялись в российских СМИ, став как бы общепризнанным фактом даже для целей нынешнего судебного процесса.

Фролов говорит, что он сам ранее расследовал истории, что финны якобы воевали в различных частях Советского Союза. Например, бабушка одного историка говорила, что видела финских солдат в глубинке России.

– Логика следующая. Когда люди видели солдат, которые не носили немецкую форму и не говорили по-немецки, они вспоминали, с кем раньше воевал Советский Союз. С финнами в Зимней войне. Отсюда делался вывод – финны пришли мстить, описывает Фролов.

По словам Фролова, характерно, что в российских архивах нет конкретных доказательств для обвинений Финляндии.

– Директор архива города Тулы в прошлый раз спрашивал меня о финских солдатах. Он уже говорил о целой финской дивизии. Но как в районе Тулы, так и в Воронеже были венгры, а не финны, сказал Фролов.

Тула находится в паре сотен километров к югу от Москвы.

Fakta Российский судья принял резолюцию о геноциде Немецкие солдаты в Воронеже в июле 1942 года. 24 мая Воронежский областной суд принял решение удовлетворить ходотайство Воронежской прокуратуры о признании геноцидом зверств, совершенных на территории области "немецко-фашистскими оккупантами". – Суд принял решение удовлетворить иск прокурора Воронежской области, сообщил судья Игорь Чеча, сообщает Риа Новости. По словам прокурора, в период с 1941 по 1943 год более 198 000 мирных жителей Воронежской области были убиты и почти 77 000 были насильно вывезены в Западную Европу на принудительные работы. Воронежская область была разделена оккупационными войсками на районы, контролируемые немцами, венграми и итальянцами. В Воронежской области гражданское население погибло, среди прочего, от голода, расстрелов, поджогов и отравлений, говорится в заявлении прокуратуры. Информация в российских СМИ не указывает точной формулировки постановления суда, упоминаются ли в нем финны как предполагаемые пособники немецких оккупантов в этом районе. Однако предполагаемая роль финнов в зверствах в Воронеже поднималась как на слушаниях суда, так и в статьях в российских СМИ. Судебный процесс был отчасти секретным. Официальный сайт Воронежского областного суда не открывается.

А как насчет утверждения, что финны в Воронеже якобы обучали немцев навыкам ведения зимней войны?

Ларс Вестерлунд призывает обсудить это с Ари Лейно, нынешнем ректором лицея Халикко,который защитил диссертацию магистра по этому вопросу на кафедре истории Финляндии университета Турку в 1994 году. Диссертация называется Взаимное обучение братьев по оружию: сотрудничество в области военной подготовки между финнами и немцами во время войны-продолжения 1941–1944 годов.

В диссертации Лейно говорится о том, что финны организовали для немцев двадцать курсов по зимней и лесной войне. Первые курсы посещали до 250 немцев, последние – всего несколько десятков. Большая часть финских курсов проходила в Финляндии, но некоторые финские офицеры также привлекались для учебных задач в германских войсках на Восточном фронте.

Лейно просматривает диссертацию по просьбе IS и приходит к однозначному выводу:

– Воронежская область нигде не упоминается, и я в свое время провел очень тщательное исследование по этому поводу. В документах, которые я использовал, не было никаких признаков, что там были финские инструкторы.

По словам Лейно, обвинения, выдвигаемые сейчас русскими, выглядят как типичная дезинформация, тактика которой заключается в том, что Россия пытается переложить все бремя доказывания на тех, кого они обвиняют.

– Предъявляется обвинение, соответствующее ситуации, и требуется: докажите, что это не так. Вы не можете доказать это целостно? Значит, это правда, говорит Лейно, описывая как русские действуют.

Игорь Краснов, Генеральный прокурор Российской Федерации.

Нынешние односторонние показательные судебные процессы являются частью процесса, инициированного генеральным прокурором России Игорем Красновым.

По сообщениям российских СМИ, судебные процессы, проходящие в различных административных районах страны, создают основу для возможности предъявления российским государством требования о компенсации нескольким европейским государствам, в том числе Финляндии.

Одна из целей – усиление в обществе нарратива, что Россия продолжает борьбу в Украине против тех же самых государств, которые совершали нацистские преступления.

Владимир Путин заявил, что Советский Союз после Второй мировой войны не стал поднимать вопрос о геноциде советских граждан, потому что хотел построить хорошие отношения с Европой.

Президент России Владимир Путин обосновал необходимость проведения в России собственных судебных процессов по геноциду также еще и тем, что Нюрнбергским процессом была рассмотрена лишь малая часть самых страшных нацистских преступлений.

По словам Путина, Советский Союз также не расследовал многие военные преступления просто по доброте душевной, потому что хотел установить хорошие отношения с соседними странами после войны – и сейчас настало время исправить эту ошибку.

Государственный прокурор Игорь Краснов инициировал в разных уголках России показательные процессы по геноциду, цель которых — оправдать нынешние военные действия Владимира Путина в Украине. Недавно в Воронежском областном суде утверждалось, что на этой территории пособниками немцев 1942–43 гг. были также и финны

Осенью 2022 года суд Санкт-Петербурга и областной суд Ленинградский областной уже вынесли одностороннее постановление, что блокада Ленинграда была геноцидом, и что финские солдаты также были виновны в геноциде во время блокады.

После войны-продолжения Советский Союз возглавил Союзную контрольную комиссию в Финляндии. Финляндия выплатила Советскому Союзу суровые военные репарации, и по требованию Советского Союза в Финляндии также состоялся суд над военными преступниками. Тогда не было представлено никаких обвинений или доказательств вины Финляндии в геноциде советского гражданского населения.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.