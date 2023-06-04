Комментарий: Дикие рейтинги одобрения Путина не раскрывают глубинных мыслей россиян – ведущий социолог даже сам не решился поговорить с журналистом натовской Финляндии

Алексей Левинсон, директор по исследованиям Левада-центра, уверяет, что россияне до сих пор не боятся отвечать на вопросы социологов его Центра. Однако сам Левинсон не решился ответить на вопросы IS из-за "напряженной ситуации", пишет Арья Паананен.

Директор по исследованиям российского Левада-центра Алексей Левинсон на конференции Леннарта Мери в Таллинне, май 2023 года.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

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Tallinna, Viro

На нескольких дискуссионных панелях недавней конференции Леннарта Мери в Таллинне эмоции действительно были накаленными.

Каждый раз, когда речь заходила о текущем настроении россиян и их отношении к Владимиру Путину и войне в Украине, между участниками панелей и аудиторией происходили стычки.

Официальные российские институты исследования общественного мнения в дискуссиях были представлены Алексеем Левинсоном, директором по исследованиям Левада-центра, называемого "независимым". Он упорно представлял результаты опроса, согласно которым подавляющее большинство россиян поддерживают как президентство Путина, так и действия российской армии в Украине.

По данным Левады-цента, личная поддержка Путина резко возросла, как только началась агрессивная война, и последние шесть месяцев стабильно держится на уровне 81-83%. Небольшой спад наблюдался только прошлой осенью, тогда так называемая частичная мобилизация на несколько месяцев снизила поддержку Путина до 77-79%.

Последний опрос Левада-центра относительно отношения россиян к действиям армии, показывает, что 72% россиян поддерживают военные действия России в Украине, и этот показатель остается стабильным между 70 и 80% на протяжении всей "спецоперации".

Российские власти регулярно организуют крупные мероприятия в поддержку Владимира Путина. Фото 2018 года.

Среди аудитории, слушавшей Левинсона, было много представителей российской оппозиции в изгнании – либо политических активистов, либо оппозиционных журналистов. Некоторые из них высказались открыто и поставили под сомнение достоверность результатов опросов Левады.

Российская оппозиция считает, что Левада не сообщает открыто информацию, как проводился опрос, как обращались к людям и сколько россиян отказываются отвечать на вопросы исследователей.

Также было бы уместно сравнить, как изменилась готовность людей отвечать на вопросы с началом войны в Украине. Или как Левада следит за тем, чтобы интервьюеры не заполняли анкеты респондентов самостоятельно?

Левинсон яростно защищал надежность опросов Левады и не признавал, что готовность людей отвечать на вопросы упала из-за войны и ужесточения репрессивных законов в России.

Согласно статье, опубликованной на официальном сайте Левада-центр, средний процент ответов на опросы "от двери к двери" по всей Российской федерации в 2022 году составил 27%. Сообщается, что этот показатель несколько ниже, чем в 2021 году (31%), но все же выше, чем в 2020 году (25%) и 2019 году (20%). Другими словами, сейчас россияне якобы еще более неохотно пускают опросчиков в свои дома, чем в период, когда о коронавирусе и большой войне в Украине не было и речи.

Левада-центр по своему статусу официально является независимым, поскольку не принадлежит российскому государству – в отличие от другого ведущего исследовательского института, ВЦИОМ. Кроме того, Левада центр был назван российскими властями "иностранным агентом", которому все еще разрешено работать в стране, но он должен добавлять заметку о своем агентском статусе ко всем своим публикациям.

А что говорят опросы государственного ВЦИОМа? В них рейтинги Путина на удивление были чуть ниже, чем в Леваде. В последние месяцы и недели, по данным ВЦИОМ, поддержка Путина стабильно держится на уровне 80-81%, но где-то между ними есть даже цифры 78-79%.

Это подводит нас к одному из российских парадоксов. Левада, заклейменная как иностранный агент – другими словами, как сомнительный проводник иностранных интересов – регулярно сообщает о более высоких рейтингах одобрения Путина, чем государственный ВЦИОМ.

Разве это не впечатляет? Что поддержка Путина настолько гигантская, что даже агенты из Левады вынуждены сообщать сокрушительные цифры! Также приходится восхищаться изобретательностью российских властей, потому что в глазах некоторых россиян цифры агента Левады выглядят даже более достоверными, чем данные государственного ВЦИОМ.

Россиянам с помощью опросов общественного мнения создают иллюзию большой поддержки Владимира Путина со стороны всех сограждан, в то время как поддержка сидящего в тюрьме Алексея Навального не измеряется.

Конечно, возможно, что ни в цифрах Левады, ни в цифрах ВЦИОМ нет никакого мошенничества как такового. Однако несомненно, что в России, превратившейся в тоталитарное общество войны, только полный идиот будет сообщать все свои антипутинские мысли случайному звонящему по телефону или в дверь.

Недавно новостной сайт The Insider рассказал, как российские власти ловко используют опросы общественного мнения, чтобы держать общественность в пассивном состоянии.

– Для Кремля не самое главное убедить россиян в том, что Путин все делает правильно. Напротив, главное – убедить отдельного россиянина, что все остальные люди вокруг него поддерживают Путина.

– Загадочный 80% левадовский рейтинг поддержки помогает Кремлю сохранять лояльность народа. Этого достаточно, чтобы россияне не думали о протестах, пишет The Insider.

Денис Волков, директор Левада-центра, в своей собственной статье охотно признает, что российские опросы общественного мнения не раскрывают глубинных мыслей россиян и даже не пытаются узнать, что люди думают на самом деле.

– Мы никогда не проводим опросы с использованием детекторов лжи и фиксируем только то, чем люди хотят поделиться с интервьюером. Таким образом, интервьюеры получают информацию не о сокровенных мыслях людей, а об их общественных установках, пишет Волков.

По мнению Волкова, этого достаточно, чтобы объяснить публичное настроение россиян и предсказать их публичное поведение. Он также признает, что российское государство пытается изменить поведение людей с помощью различных форм давления, что, в свою очередь, напрямую отражается на реакции людей на опросы общественного мнения.

– Основная цель давления – изменить поведение людей и отбить у них желание критиковать власти или участвовать в акциях протеста. Это работает, и результаты опросов общественного мнения свидетельствуют именно об этом, утверждает Волков.

Алексей Левинсон из Левада-центра выступал на конференции Леннарта Мери в Таллинне только в панельных дискуссиях, которые журналистам было запрещено цитировать напрямую без разрешения докладчика. IS в Таллинне также попросили Левинсона об интервью, но он сразу же отказался и только посоветовал заглянуть на их официальные сайты.

– Финляндия сейчас страна Нато. Ситуация настолько напряженная, что мне лучше ничего не комментировать журналисту из страны Нато, сказал Левинсон, оправдывая свой отказ.

Осталось странное ощущение. Только позже я поняла, что отказ Левинсона на самом деле был гораздо более показательным, чем любой из его возможных ответов в интервью.

Левинсон отреагировал точно так же, как сегодня реагируют русские: со страхом. И если сам Левинсон боится отвечать финскому журналисту, то как сильно простые россияне могут бояться российского социолога, спрашивающего их о Путине?