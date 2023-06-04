В российских гостиных появился "невидимый покойник" – так Путину удалось провести свой большой обман

Россиян теперь объединяет только страх, распространяемый кремлевской пропагандой, сводящийся к ужасной картине суда над "всем русским народом" в Гааге.

Григорий Юдин в Таллинне на конференции Леннарта Мери в мае 2023 года. Юдин также использует имя Грег в международном контексте.

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Таллинн, Эстония

Политолог Григорий Юдин не верит официальным российским опросам общественного мнения, согласно которым 75-83% россиян по-прежнему поддерживают деятельность президентста Владимира Путина и его завоевательную войну в Украине.

В настоящее время Юдин работает приглашенным исследователем в Принстонском университете в США и в международных кругах выступает под именем Грег. Однако часть своего времени он все же работает в Москве, где он недавно побывал, чтобы прочувствовать атмосферу.

– В Москве я впервые столкнулся с тем, что люди осознают, что Россия находится в тупике из-за войны в Украине. Они больше не счастливы и задумываются, есть ли какой-нибудь выход из этого, рассказал Юдин на недавней конференции Леннарта Мери в Таллинне.

Юдин говорит, что кремлевская пропаганда сработала невероятно хорошо в том смысле, что простые россияне боятся, что вся их страна будет уничтожена, а весь их народ осужден, если Россия не победит в войне.

– Путину помогает то, что россияне боятся, что судить будут всю нацию. Российская пропаганда создала образ, что если Россия проиграет войну, то примерно все 140 миллионов ее граждан посадят в вагоны поезда и отвезут прямо в трибунал по военным преступлениям в Гааге, объясняет Юдин.

Подобные ужасы распространяла, в частности, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. Она запомнилась своим видеообращением, что в Гааге ожидают даже "кремлевского дворника», если по какой-то причине Россия не победит в Украине.

Грег Юдин выступил в Таллинне на конференции Леннарта Мери.

По словам Юдина, кремлевской пропаганде также удалось убедить россиян в том, что весь западный мир ненавидит русских.

Путин заставил свой народ поверить, что русских всегда ненавидели на Западе, и что теперь русских ненавидят еще больше из-за войны в Украине. Это, в свою очередь, приводит к тому, что россияне даже не смеют думать ни о чем другом, кроме как об обязательной победе в войне в Украине.

– Даже те россияне, которые изначально не поддерживали войну, теперь думают, что мы обречены навсегда остаться врагами Запада, поэтому мы должны выиграть эту войну сейчас, иначе конец будет всем нам.

Официально и публично россияне по-прежнему поддерживают войну Путина, но в частном порядке и дома настроение гораздо более мрачное. Многие россияне, присутствовавшие на конференции Леннарта Мери, сказали, что люди в кругу их знакомых все чаще прибегают к антидепрессантам, чтобы жить дальше.

По словам Юдина, война Путина стала для россиян чем-то вроде известного слона в гостиной, но Юдин иллюстрирует свою метафору, говоря не о слоне, а о "покойнике".

– У русских теперь есть мертвец в гостиной, но всем приходится делать вид, что его не видно или вообще не существует. Вместо этого что им давно пора бы похоронить этого мертвеца.

Грег Юдин считает, что уже не за горами тот день, когда российское руководство извинится за войну перед Украиной.

Юдин говорит, что Западу надо бы разработать план, как донести до россиян мысль, что взять на себя ответственность, признать вину и пересмотреть прошлые преступления стоит, потому что это ключ к лучшему будущему для всей России.

– Россиянам нужно предложить видение будущего и возможный выход из ситуации. Им нужно сказать, что с Россией можно договориться, если они готовы взять на себя политическую ответственность и сменить руководство своей страны, говорит Юдин.

Юдин говорит, он также полностью согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским, что никаких переговоров с нынешним российским руководством быть не может.

– С нынешним нет, а со следующим можно и нужно вести переговоры.

Картина с изображением Владимира Путина и царской символики России была представлена в Москве в 2017 году на выставке «Суперпутин».

По мнению Юдина, в России есть три в корне ошибочные вещи.

Первая – это внушение россиянам, что простые люди должны быть пассивными. Что они не могут и не должны влиять на политику своей страны, и тогда им также не придется нести ответственность за действия своих лидеров.

Вторая – это империализм, который россияне считают естественным и который оправдывает совершенно несправедливые войны, такие как вторжение Путина в Украину.

Третья – это то, что вся Россия застряла в прошлом. Людей учат, что не стоит мечтать о будущем, а все, к чему стоит стремиться и чем стоит гордится, есть в истории – либо в восстановлении старых границ России, либо в идеализации победы во Второй мировой войне.

– Все это ужасающе неправильно в моей стране.

Taideteos Moskovassa vuonna 2017 näyttelyssä nimeltä Superputin.

В феврале 2022 года, когда весь мир только догадывался о намерениях Путина, Юдин написал статью, в которой заявил о намерении Путина начать самую бессмысленную войну, когда-либо развязанную Россией.

Статья была опубликована на сайте OpenDemocracy 22 февраля 2022 года, всего за два дня до того, как Путин отдал приказ о нападении. В ней Юдин также уже предсказал, что война в Украине приведет к вступлению Швеции и, скорее всего, также и Финляндии в Нато.

24 февраля 2022 года, в первый день масштабной войны в Украине, Юдин принял участие в антивоенной демонстрации в Москве и был избит полицией. Он получил сотрясение мозга и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, что немало шокировало его коллег и студентов частной Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка.

Юдин вышел из больницы на следующий день и написал на своей странице в Facebook:

– Бесконечное спасибо вам за поддержку – я только сейчас начал узнавать о её масштабах. Если в мире есть столько любви и добра, мрак должен отступить. Должен отступить.

В марте 2022 года Юдин узнал, что российская прокуратура ищет информацию о его финансовых переводах и посетителях, которые приезжали к нему в университет.

В Принстоне Юдин сейчас заканчивает свою вторую докторскую диссертацию, но в будущем он хочет навсегда поселиться в России. Его идея заключается в том, что России скоро понадобятся такие ученые, как он, чтобы помочь возместить ущерб, который нынешний режим нанес обществу.

Юдин также верит, что увидит день, когда одна из его самых больших утопий будущего станет реальностью.

– Настанет день, когда правительство моей страны извинится перед украинцами за эту войну.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.