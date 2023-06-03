Die Welt расследует неясности репортажей с Украины, автор тот же, что и у Iltalehti

Ilta-Sanomat отказалась сотрудничать с фрилансером после собственного расследования.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Немецкая газета Die Welt расследует возможные неточности в военных репортажах, написанных ее украинским автором. Это тот самый автор, чьи материалы были удалены Iltalehti во вторник.

Die Welt получил информацию из Финляндии от Яри Алениуса, иностранного редактора Ilta-Sanomat. Он сделал это после того, как на прошлой неделе Ilta-Sanomat провела собственное расследование биографии фрилансера, который предложил возможность сотрудничества также и Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomat отказалось от сотрудничества после проведения собственного расследования. Die Welt сообщила Алениусу, что они изучают этот вопрос.

Алениус рассказал STT, что на прошлой неделе он получил задание от редакции выяснить, кем может быть тот, кто предложил сотрудничество, и стоит ли заказывать у него материалы.

В своем недавнем репортаже для газеты Iltalehti этот автор описал ситуацию на передовой в Бахмуте. Статья была опубликована в Iltalehti 23 мая.

– Я также прочитал предыдущую статью и был немного удивлен ею, но она еще не вызывала тревоги. С другой стороны, после последнего репортажа я все-таки почувствовал себя совершенно обескураженным – то, что я только что прочитал, было невероятным.

После этого Ilta-Sanomat начала быстро распутывать клубок. Коллеги Алениуса согласились, что история была невероятной.

– Я попросил журналиста Микко Марттинен, у которого хорошие связи в Украине, немного покопаться и выяснить биографию этого парня.

По словам Алениуса, Марттинен знал, что помощник Iltalehti долгое время работал в Украине фиксером, помогая финским журналистам, в частности, добираться в разные места и находить интервьюируемых. Ничто в его работе фиксера не вызывало сомнений.

– Но потом от украинских коллег, знакомых с его работой, пришло сообщение, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Когда все пришли к единому мнению, в Ilta-Sanomat быстро приняли решение отказаться от сотрудничества, говорит Алениус.

В статье Ilta-Sanomat Марттинен рассказывает, что один его украинский коллега спросил автора материала в Iltalehti об использованных им фотографиях, и тот признался, что взял их из открытых каналов Telegram.

Затем Марттинен спросил Эмиля Кастехельми, спецкора Iltalehti, занимающегося военной ситуацией в Украине, в Твиттере, как проходил процесс проверки фактов по репортажу из Бахмута. Кастехельми прочитал статью, сказал, что она вызывает вопросы, и пообещал прояснить это. Кастехельми также занимается проверкой фото и видео публикуемых Iltalehti материалов.

Главный редактор Iltalehti Пертту Кауппинен сказал, что с ним связались по этому вопросу. По словам Кауппинена, Ilta-Sanomat не имела прямого контакта с редакцией Iltalehti.

– Некоторые вопросы поступили от коллег из других газет, но были вопросы и от общественности, сказал Кауппинен STT.

Валттери Варпела, редактор новостей Iltalehti, во вторник рассказал Yle о предыстории этого дела. По словам Варпела, все началось с того, что у Кастехельми из Iltalehti спросили в Twitter, как проверялись факты в материалах автора. Варпела имел в виду вышеупомянутый вопрос Мартинена из Ilta-Sanomat.

По словам Кауппинена, процесс расследования затянулся из-за того, что он, к сожалению, в это время находился в командировке за границей и с ним было трудно связаться из-за разницы во времени.

– Когда я потом сам прочитал этот репортаж, стало настолько понятно, почему поступают такие вопросы, и возникло сомнение, может ли эта история быть полностью достоверной. Это было стилистически очень необычно.

Кауппинен признает, что в процессе публикации произошла ошибка и что статья, о которой идет речь, никогда не должна была быть опубликована.

– Когда ошибка была обнаружена, мы начали проверять фотографии. Проверить их подлинность легче, чем рассказ автора или слова интервьюируемых.

По словам Кауппинена, за это время по меньшей мере в четырех репортажах автора были опубликованы фотографии, которые были сделаны не там, где, по словам автора, они были сделаны. Сейчас Iltalehti проверяет подлинность каждой фотографии, полученной от автора.

– После этого мы напишем исчерпывающую статью, в которой расскажем, какие были неясности, какие фотографии были чем-то другим, чем он утверждал, и какие фотографии, если таковые были, действительно были сделаны им самим.

В то же время Iltalehti также будет расследовать репортажи, которые уже были удалены из сети. Если есть контент, в подлинности которого мы можем быть уверены, мы вернем эти репортажи доступными для общественности, говорит Кауппинен.

– Многие из этих репортажей – дневники, которые автор вел после начала войны. Они содержат ужасно обыденные вещи, такие как поедание пиццы в бомбоубежище и разговоры с людьми. Проверить подлинность таких рассказов впоследствии невозможно.

Однако после фотомошенничества доверие к честности автора было утрачено, поэтому сейчас нельзя доверять даже его повседневным наблюдениям, говорит Кауппинен.

По словам Кауппинен, его спрашивали, как в Iltalehti могли поверить, что у автора репортажей есть доступ в места, куда журналисты не могут попасть. Ответ заключается в том, что предыдущая работа автора в качестве фиксера помогла установить доверие, говорит Кауппинен.

– Мы доверяли ему жизнь и здоровье наших журналистов. Он взял одного из наших журналистов на передовую, туда, где, насколько нам известно, до этого побывал только один иностранный журналист во всем мире. У него также есть хороший контакт с украинскими силами. Оглядываясь назад, мы не должны были быть так уверены, но мы просто не ожидали этого.

По словам Кауппинен, для Iltalehti было важно иметь возможность освещать события в Украине с уровня обычного человека, даже когда на месте нет своих журналистов. Именно поэтому было решено использовать репортажи от авторов. Один из них оказался нечестным, хотя в течение многих лет он был надежным в своей фиксерской работе, говорит Кауппинен.

Следующим шагом Iltalehti будет рассмотрение вопроса, можно ли по-прежнему использовать статьи, написанные местными авторами. В то же время будут внесены проверки и уточнения для материалов и фактчекинга, поступающих из Украины.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.