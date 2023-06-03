Комментарий: Блинкен изложил суровую правду о неудачах Путина – одновременно намекает на движение вперед

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.
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Правду легко говорить.
Госсекретарю США Энтони Блинкену было легко излагать холодные факты о неудачах российского президента Владимира Путина, выступая в мэрии Хельсинки в четверг, 2 июня.
Путин верил, что для усиления России он должен лишить Украину независимости и уничтожить украинцев как нацию. Это привело к огромным потерям российской армии и санкциям, которые душат российскую экономику. Геополитическое положение России было ослаблено, а не усилено.
Неудача военной политики Путина – это самая большая ошибка в мире текущего тысячелетия. Последствия для России будут непредсказуемо болезненными.
Иногда казалось уже, что Блинкен произносит победную речь.
Он перечислил все сделанное США и их союзников для Украины. Все это было правдой.
Правдой также были стойкость, отвага и единство украинцев, которые восхвалял Блинкен. Когда Блинкен сравнивал это с Зимней войной в Финляндии, в этом не было ни капли банальной лести принимающей стороне.
Блинкен был хорошо осведомлен о резком изменении позиции финнов к членству в НАТО. Еще одна неудача Путина.
Время для победных речей еще не пришло.
Путин не сдался. Он по-прежнему посылает своих солдат на войну. Россия продолжает бомбить украинские города.
Путин верит в то, что украинцы устанут, а Запад потеряет интерес. Тогда победа будет за Россией.
Для этого Путин по-прежнему готов пожертвовать жизнями еще десятков тысяч молодых российских мужчин, разрушить экономику своей страны и тем, что осталось от ее международного престижа.
Страдания украинцев до сих пор продолжаются. Блинкен рассказал в связи с этим трогательную историю гибели одной семьи в результате бомбардировки.
Выдержат ли украинские мирные жители и солдаты? Продолжится ли поддержка США и их союзников?
Целью визита Блинкена в Хельсинки было показать, что поддержка продолжается. Он заверил, что украинский вопрос в Америке выходит за рамки партийной линии. В этом были сомнения, поскольку кандидаты в президенты от республиканцев Дональда Трампа и Рона ДеСантиса проскальзывают холодные слова в отношении Украины.
Из речи было совершенно ясно, какого мира хотят США для Украины.
Блинкен предупредил, что в ближайшее время призывы к прекращению огня будут усиливаться. Но при этом в них не учитывается большая часть Украины, которая фактически осталась бы под контролем России.
Тем не менее, Блинкен приветствовал любую мирную инициативу. Он отдельно упомянул Китай и Бразилию. Так что комментарии лидеров этих стран, симпатизирующих России, не исключаются.
Блинкен заверил, что Соединенные Штаты не будут добиваться смены руководства в России. Решение должен принять российский народ.
И хотя это уже говорилось не раз – это по-прежнему остается важной гарантией для Путина, что можно и нужно договариваться.
Блинкен говорил о справедливом и прочном мире. К нему еще предстоит пройти болезненный путь.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.