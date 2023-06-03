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Комментарий: Блинкен изложил суровую правду о неудачах Путина – одновременно намекает на движение вперед

Путин не выиграет свою войну, заверил в Хельсинки Энтони Блинкен, пишет спецкор Сеппо Варьюс.

Задача Энтони Блинкена в Хельсинки заключалась в сохранении уверенности в поддержке Запада и возможности справедливого мира в Украине. Kuva: Seppo Kärki/IS

Правду легко говорить.

Госсекретарю США Энтони Блинкену было легко излагать холодные факты о неудачах российского президента Владимира Путина, выступая в мэрии Хельсинки в четверг, 2 июня.

Путин верил, что для усиления России он должен лишить Украину независимости и уничтожить украинцев как нацию. Это привело к огромным потерям российской армии и санкциям, которые душат российскую экономику. Геополитическое положение России было ослаблено, а не усилено.

Неудача военной политики Путина – это самая большая ошибка в мире текущего тысячелетия. Последствия для России будут непредсказуемо болезненными.

Иногда казалось уже, что Блинкен произносит победную речь.

Он перечислил все сделанное США и их союзников для Украины. Все это было правдой.

Правдой также были стойкость, отвага и единство украинцев, которые восхвалял Блинкен. Когда Блинкен сравнивал это с Зимней войной в Финляндии, в этом не было ни капли банальной лести принимающей стороне.

Блинкен был хорошо осведомлен о резком изменении позиции финнов к членству в НАТО. Еще одна неудача Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в Хельсинки в пятницу, 2 июня. Kuva: Seppo Karki / IS

Время для победных речей еще не пришло.

Путин не сдался. Он по-прежнему посылает своих солдат на войну. Россия продолжает бомбить украинские города.

Путин верит в то, что украинцы устанут, а Запад потеряет интерес. Тогда победа будет за Россией.

Для этого Путин по-прежнему готов пожертвовать жизнями еще десятков тысяч молодых российских мужчин, разрушить экономику своей страны и тем, что осталось от ее международного престижа.

Страдания украинцев до сих пор продолжаются. Блинкен рассказал в связи с этим трогательную историю гибели одной семьи в результате бомбардировки.

Выдержат ли украинские мирные жители и солдаты? Продолжится ли поддержка США и их союзников?

Целью визита Блинкена в Хельсинки было показать, что поддержка продолжается. Он заверил, что украинский вопрос в Америке выходит за рамки партийной линии. В этом были сомнения, поскольку кандидаты в президенты от республиканцев Дональда Трампа и Рона ДеСантиса проскальзывают холодные слова в отношении Украины.

Из речи было совершенно ясно, какого мира хотят США для Украины.

Блинкен предупредил, что в ближайшее время призывы к прекращению огня будут усиливаться. Но при этом в них не учитывается большая часть Украины, которая фактически осталась бы под контролем России.

Тем не менее, Блинкен приветствовал любую мирную инициативу. Он отдельно упомянул Китай и Бразилию. Так что комментарии лидеров этих стран, симпатизирующих России, не исключаются.

Блинкен заверил, что Соединенные Штаты не будут добиваться смены руководства в России. Решение должен принять российский народ.

И хотя это уже говорилось не раз – это по-прежнему остается важной гарантией для Путина, что можно и нужно договариваться.

Блинкен говорил о справедливом и прочном мире. К нему еще предстоит пройти болезненный путь.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Seppo Varjus

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