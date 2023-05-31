Скандально известный журналист Невзоров бросает вызов Путину и приезжает в Финляндию под защитой Интерпола: "Хочу предупредить вас"

Владимир Путин хотел бы посадить журналиста Александра Невзорова в тюрьму на восемь лет за его критику войны. Живущий в изгнании Невзоров сейчас приезжает в Хельсинки с выступлением, и у него есть что сказать особенно финским русскоговорящим.

Александр Невзоров стал известным во времена перестройки своей программой «600 секунд». Ныне Невзоров является резким критиком Владимира Путина. Недавно он получил украинское гражданство по инициативе Владимира Зеленского.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

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Вряд ли в России найдется хоть один человек, который бы не знал известного тележурналиста начала 1990-х годов 64-летнего Александра Невзорова.

Также многие финны помнят программу Невзорова 600 секунд того времени, когда распался Советский Союз и Невзоров завоевал культовую репутацию харизматичного критика властей предержащих.

Невзоров по-прежнему является фигурой, вызывающей у россиян крайние эмоции. Его либо любят, либо ненавидят. Его словам либо верят почти фанатично, либо не верят вовсе – но его мысли по-прежнему интересны и для тех, и для других. Его канал на YouTube имеет почти два миллиона подписчиков, а его Telegram – более миллиона подписчиков.

В субботу 3 июня у финнов будет возможность оценить воочию явление по имени Невзоров, когда он прибудет с выступлением в театре "Савой" в Хельсинки.

– Я хотел приехать в Финляндию, потому что у меня есть что сказать вам. Я приеду предупредить вас всех, но у меня есть послание специально для русскоязычных жителей Финляндии, сказал Невзоров в телефонном интервью IS из своего нынешнего дома в Италии.

Выступление Александра Невзорова в Финляндии пройдет в театре «Савой» в Хельсинки.

В России Невзорову пока нечего делать – по крайней мере, пока на посту президента сидит самодержавный Владимир Путин.

Когда в феврале 2022 года Путин начал масштабную войну в Украине, Невзоров сразу же начал критиковать так называемую спецоперацию. Среди прочего, он заявил, что Путина нужно арестовать, поскольку развязывание агрессивной войны является уголовно наказуемым даже по российским законам.

В начале марта 2022 года Невзоров отправился в Израиль в давно согласованное гастрольное турне, в котором, по сути, он до сих пор и находится.

– Перед поездкой в Израиль мне уже сказали, чтобы я хорошенько подумал, что я там буду говорить. Но тогда, выступая там, я сказал, что у каждого разумного и нормально человека есть только одна мечта: сегодня услышать слова "Путин мертв".

Вскоре Невзоров получил сообщение, что возвращаться в Россию ему больше небезопасно.

Сначала Невзоров был объявлен "иностранным агентом", а в начале февраля этого года российский суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы. Приговор был вынесен за якобы "фейковую информацию" о войне в Украине, и особенно за описание событий в Мариуполе, где Невзоров рассказал факты о невидимой кампании бомбардировок российской армии.

” Я был до последнего момента убежден, что они меня не посмеют тронуть.

Теперь Невзоров признает, что он ошибался и насчет Путина, и насчет собственной "неприкосновенности". До начала большой войны в Украине Невзоров считал, что его не тронут – ведь он с самого начала критиковал оккупацию Крыма в 2014 году, и ему пока позволяли это делать.

– Уже и раньше были какие-то признаки, но я не обращал на них внимания. Я был до последнего момента убежден, что они меня не посмеют тронуть. И вот здесь, я, конечно, просчитался. Моя избыточная самоуверенность меня погубила, если можно сказать, что погубила, признается Невзоров.

Еще на президентских выборов 2012 года Невзоров официально был так называемым "доверенным лицом" Путина, то есть, общественным деятелем, который дал свое имя в поддержку Путина в его предвыборной кампании. По словам Невзорова, в то время он считал себя в долгу перед Путиным и не верил, что тот превратится в кровавого диктатора.

– Я поддержал Путина на выборах, потому что это был мой способ отдать ему долг. Я знаю, что в 1990-х годах в Питере на меня готовилось покушение, и Путин тогда спас мне жизнь, говорит Невзоров.

Невзоров утверждает, что готовящееся покушение на убийство было связано с тем, что он и его телепрограммы представляли настолько большую угрозу карьере тогдашнего мэра Питера Анатолия Собчака, что в ближайшем окружении Собчака уже существовали планы по его устранению.

Прямо сейчас в России ведется новый судебный процесс по конфискации имущества Невзорова. Среди прочего, у него хотят отобрать участок земли в Питере на берегу Финского залива, ссылаясь на предполагаемые "незаконные действия".

Если бы путинский режим решил нанести ответный удар по бежавшим за границу критикам войны, Невзоров вполне мог бы оказаться в верхней строке списка на расправу. Несмотря на это, Невзоров решил совершить турне по Европе с выступлениями. Недавно он был в Лондоне, теперь очередь за Хельсинки.

– У меня надежные меры безопасности, потому что Европейский Союз серьезно относится к угрозам в мой адрес. Интерпол также проверил объявленный Россией розыск в отношении меня, и пришел к выводу, что он носит исключительно политический характер, сказал Невзоров.

Меры безопасности усложняют повседневную жизнь.

– Если я иду, например, в булочную, я должен сообщить об этом своим охранникам за час. Они забрали у меня даже велосипед, потому что сказали, что на нем небезопасно ездить.

Александр Невзоров позирует на фоне плаката: "Руки прочь от Украины, Путин!"

Невзоров говорит, что едет в Хельсинки, потому что считает своим долгом предупредить особенно русских, живущих в Финляндии. Это же предупреждение касается и живущих в Финляндии украинских беженцев, потому что в глазах Путина они тоже являются частью "русского мира", хотят они этого или нет.

По словам Невзорова, он хорошо знает Финляндию и теперь обеспокоен тем, что Финляндия все еще не до конца понимает безжалостность путинского силового аппарата.

– Если бы Путин одержал победу над Украиной, его аппетит рос бы по мере еды. Я не имею в виду, что он напал бы на Финляндию военным путем, но он обязательно начал бы подчинять себе и Финляндию своими многочисленными и разнообразными средствами, говорит Невзоров.

По словам Невзорова, русскоязычным жителям Финляндии важно понять, что Путин хочет сделать их либо инструментов против Финляндии, либо отомстить за побег эмигрантам, бежавшим в Финляндию.

– Каждый русский должен сделать все возможное, чтобы ослабить путинскую Россию, иначе их комфортная мирная жизнь не сможет продолжаться долго, даже в Финляндии.

– Для финских русскоговорящих победа Путина могла бы означать, например, что он начал бы требовать выдачи некоторых из них в Россию для суда, говорит Невзоров.

Александр Невзоров, Санкт-Петербург, фото 1990 года.

Репутация Невзорова среди прозападных россиян пострадала, в частности, из-за его поддержки отправки советских танков в Литву в 1991 году, а затем военных действий России в Чечне.

По словам Невзорова, вопрос в том, что он всегда поддерживал право государств на сохранение целостности собственной территории – то есть в Литве речь шла о защите советских границ, а в Чечне – о защите российских границ.

– Я также считаю, что украинские вооруженные силы имели право делать все возможное на Донбассе еще с 2014 года, чтобы Украина могла защищать свои границы.

Было также время, когда Невзоров превозносил Путина как спасителя Российской империи. Сегодня он уже считает иначе, поскольку, по его словам, он наконец-то понял, на какие ужасные зверства готово пойти российское руководство.

По словам Невзорова, действиям Путина нет никакого оправдания, и даже якобы защита нынешних законных границ Российской Федерации не служит больше основанием.

– Имя России сейчас настолько запятнано. На данный момент у России нет никаких шансов для дальнейшего существования. Думаю, что ей придется менять и название и географию и все остальное, подобно тому, как родственники серийного убийцы Чикатило изменили свою фамилию в России.

По его словам, Россия представляет серьезную экзистенциальную угрозу для всех своих соседей.

– Путин особенно ненавидит европейские демократии. Россия хочет для себя тех же материальных благ, что и в Европе, но ее собственная система не может их обеспечить. Поэтому она пытается украсть, отобрать, разграбить все у своих соседей и подавить их свободу, права и также медия.

Невзоров называет свои выступления также концертами, но более точным термином, пожалуй, было бы – театрализованное дискуссионное мероприятие или циничный политический монолог.

Заранее неизвестно, придут ли на выступление в Хельсинки живущие в Финляндии пропутински настроенные люди. Невзоров говорит, что на самом деле он ждет, что они придут и бросят ему вызов.

– Я очень люблю, когда они появляются. Это оживляет спектакль.

Выступление в театре "Савой" также идет с синхронным переводом на финский язык, поэтому знание русского языка не является обязательным условием для понимания смысла. Для работы переводчика от зрителя требуется принести свой собственный смартфон.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.