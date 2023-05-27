Пааво Липпонен упрекнул Саули Ниинистё за его обращение с Санной Марин

Бывший премьер-министр Пааво Липпонен назвал "протоколом, вытащенным из шляпы" причины, на основании которых премьер-министр Санна Марин не была включена в официальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Финляндию.

Пааво Липпонен прочитал лекцию в Атлантическом совете Финляндии в помещении Национального архива. Лекция была частью серии лекций Яакко Илониеми, на ней присутствовал также министр Илониеми.

Бывший премьер-министр Пааво Липпонен в четверг, 25 мая выступил с лекцией об истории вестернизации Финляндии и пути в Нато на заседании Атлантического совета Финляндии.

В своей лекции Липпонен также выразил озабоченность по поводу будущего внешней политики Финляндии, сказав, что при президенте Саули Ниинистё сотрудничество президента с правительством и премьер-министром не было беспроблемным.

Липпонен упомянул саммит по Украине, состоявшийся в Хельсинки в начале мая, где гостями Ниинистё были премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, а также президент Украины Владимир Зеленский. С другой стороны, премьер-министр Санна Марин не была приглашена на официальные переговоры, а только присутствовала на обеде в Президентском дворце и отдельно встретилась с Зеленским.

– В оправдание, почему нашему премьеру пришлось встречать высокопоставленных лиц со стороны кухни, был представлен вытащенный из шляпы протокол. Использовался термин "лидеры внешней политики", но Конституция не признает такого термина, критиковал Липпонен в своем выступлении в Национальном архиве.

Обоснование, использованное канцелярией президента для отказа в присутствии Марин, звучало именно так:

– Естественно, что на заседании присутствует руководитель внешней политики каждой страны. Естественно, что от каждой страны на таких встречах присутствует один представитель.

По словам Липпонена, Ниинистё мог бы пригласить Марин на официальные переговоры по Украине, если бы захотел. И дело не просто в желании, но, по мнению Липпонена, это больше соответствовало бы букве и духу Конституции Финляндии.

– Обладая правом принимающей стороны, президент вполне мог бы пригласить премьер-министра принимающей страны. Премьер-министр отвечает за внешнюю политику солидарно и отдельно; он лично отвечает за все это перед парламентом своей головой. Не должно ли это как-то лучше работать? сказал Липпонен.

– Ключевая фраза о том, что "президент ведет внешнюю политику в сотрудничестве с правительством", не содержит никакой паузы. Такие разговоры противоречат духу конституции, продолжил Липпонен.

Ссылка Липпонена на отсутствие разрыва связана с ранее сказанными словами Ниинистё, что он читает конституцию таким образом, что подчеркивает первую часть предложения "президент ведет внешнюю политику", а затем только после небольшой паузы следует остальная часть предложения "в сотрудничестве с правительством".

У Пааво Липпонен на груди был значок Нато. Он несколько раз упоминал Нато во время лекции.

Липпонен также предупредил, что членство в Нато не должно постепенно превратить Финляндию в "общество безопасности с президентской властью".

По мнению Липпонена, будущее Финляндии, Европы и Запада в целом наполнено такими серьезными вызовами, что сотрудничество между президентом и премьер-министром должно быть лучше, чем сейчас. Он сказал, что следующий после Ниинистё президент должен, следуя примеру Мауно Койвисто, "сдерживать расширение собственных полномочий".

– От следующего президента ждут большего уважения к нашему парламентаризму.

– Предстоящие вызовы настолько серьезны, что для их решения требуется тесное бесшовное сотрудничество президента и премьер-министра. Нет возможности для такого рода разногласий, сказал Липпонен.

В той же речи Липпонен высоко оценил также заслуги Ниинистё, который вместе с Марини и спикером парламента Матти Ванханеном довел членство Финляндии в Нато до финиша.

– К лучшим достижениям Ниинистё можно отнести налаживание двусторонних отношений с Соединенными Штатами. Сейчас мы можем видеть, как Америка в третий раз спасает Европу, сказал Липпонен.

– Его работа была впечатляющей, я так думаю, и я поддерживал его, как мог.

Лекция Липпонена была частью цикла лекций имени Яакко Илониеми. Сам министр Илониеми также присутствовал на мероприятии.