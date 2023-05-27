Пааво Липпонен рассказал, что шокирован Россией: "Я спросил в Москве, куда вы идете”

Бывший премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен рассказал о двух своих разных визитах в Москву, где он, будучи консультантом по газопроводам, прямо спросил своих российских хозяев о российском неонационализме и предполагаемой "особенности".

Пааво Липпонен выступил с лекцией на мероприятии Атлантического совета Финляндии в Национальном архиве в четверг, 25 мая.

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Бывший премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен в четверг, 25 мая выступил с лекцией в Атлантическом совете Финляндии. Он рассказал в том числе как и когда он понял угрозу, исходящую от России Владимира Путина.

Липпонен говорит, что в начале своего пребывания у власти Путин говорил о Европе и европейской культуре даже с восторгом. В 2007 году Путин зазвонил уже в другие колокола и, по словам Липпонена, начал систематически бросать вызов Западу.

– Смена прозападного направления России в сторону великорусской сверхдержавы и откровенного империализма происходила постепенно в течение 2000-х годов, сказал Липпонен.

По словам Липпонена, Путин считал, что ориентация Украины на западную демократию представляет угрозу для российской системы, и "Украину нужно было подчинить так или иначе".

– Я видел это уже много лет назад, и, будучи консультантом, говорил об этом – например, что Россия не отступится от Украины. Это было очевидно: Россия не отступится от Украины. Но чтобы Россия зашла так далеко, мало кто, включая меня, мог себе это представить, сказал Липпонен, имея в виду войну в Украине.

Липпонен занимал пост премьер-министра до 2003 года, а до своего ухода в 2007 года был спикером Парламента и депутатом от своей партии. В 2008 году Липпонен впервые был нанят консультантом по российско-германскому проекту газопровода "Северный поток". Позже он также консультировал проект "Северный поток – 2", продвижение которого было остановлено войной в Украине и санкциями против России.

Пааво Липпонен выступил с лекцией на мероприятии Атлантического совета Финляндии в Национальном архиве в четверг, 25 мая.

Липпонен рассказал в четверг, 25 мая на лекциях имени Яакко Илониеми о своих поездках в Москву как консультанта газопроводных компаний в 2011 и 2015 годах. По его словам, в обеих поездках он напрямую говорил со своими российскими хозяевами об опасностях, которые он видел в трансформации России.

– Я видел внутреннее развитие России в сторону духовной изоляции и неонационализма. Я видел рост российской военной угрозы. Я дважды публично говорил об этом в Москве, сказал Липпонен.

По словам Липпонена, в 2011 году он использовал еще несколько более мягкий язык, но в 2015 году его слова стали жестче.

– Я говорил прямым текстом – куда вы идете? Я выразил свою озабоченность по поводу военной подготовки армии. Тогда я бросил им прямой вопрос: вы действительно думаете, что ваша культура такая особенная? Что вы сами все изобрели?

Липпонен сказал, что тогда обе свои речи он произнес на семинарах, на которых присутствовала уважаемая российская аудитория.

После лекции он рассказал IS, что его озабоченность не вызвала никакой реакции у московских хозяев.

– Не было никакой дискуссии. Они не осмелились или не были готовы к такого рода обсуждениям, тем более публично. Они просто были замкнуты в себе, описывал Липпонен.

” Россия скатывается так низко, что даже страшно представить, что с нею будет.

Липпонен сказал, что сам он всегда стремился к сотрудничеству с Россией, несмотря ни на что.

Несмотря на войну в Украине, он по-прежнему считает, что в какой-то момент надо будет вернуться к определенной форме сотрудничества с Россией, например, по вопросам экологии. Однако, по его словам, это не может произойти "еще долго".

– Конечно, не в ближайшее время. Сейчас все выглядит не очень хорошо, совсем не хорошо. Россия скатывается так низко, что страшно представить, что с нею будет дальше. Если посмотреть хотя бы на демографические изменения, сказал Липпонен.

Липпонен сообщил, что он также готовит новую часть своих мемуаров. По его словам, в него войдет примерно 50-страничная глава об отношениях между Финляндией и Россией.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.