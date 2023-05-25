Редакционная статья: Путин все жестче борется за души русских в Финляндии – рекордная миграция показывает, что русские предчувствуют катастрофу

Разработанный российской Думой новый закон о русофобии – одна из хитрых уловок Кремля, с помощью которых режим Владимира Путина пытается сохранить свою власть над уехавшими за границу россиянами и в будущем.

В 2022 году в Финляндию из России переехало около 6000 человек. На фото Владимир Путин 23 мая.

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По данным Статистического управления Финляндии, в прошлом году в Финляндию из России переехало около 6 000 человек – это больше, чем после распада Советского Союза.

Большинство из этих мигрантов – почти 5 650 человек – граждане России. Только чуть менее 130 человек имели финское гражданство как первое или единственное гражданство.

Для сравнения: когда Советский Союз испустил последний вздох в 1991 году, из всего Советского Союза в Финляндию в том году эмигрировало около 5 500 человек.

Эти цифры и разница между ними могут показаться незначительными, но они свидетельствуют о том, что россияне теряют веру в режим Владимира Путина еще больше, чем советские люди потеряли веру в рай для рабочих.

Россияне научились умело приспосабливаться, поэтому их движение свидетельствует о том, что они чувствуют, что жизнь на родине становится невозможной.

Русские также известны своим нежеланием покидать родину. Об этом свидетельствуют цифры эмиграции в Финляндию в 1992-1995 годах: в то время она составляла 1 700–2 600 человек в год. Число эмигрантов и в последующем не резко возросло, и до 2021 года годовой показатель оставался на уровне менее 3 100 человек.

Люди, едущие в Финляндию из России в июне прошлого года.

Мигрантом считается лицо из страны, не входящей в ЕС, получившее постоянное место жительства, идентификационный номер и вид на жительство на один год. Сейчас среди переехавших из России есть также высокообразованные люди, которые изначально приезжают в Финляндию работать, а не просить убежища.

Последние данные по миграции также не учитывают более 1 100 российских мужчин, которые в прошлом году попросили убежища в Финляндии, опасаясь быть втянутыми в войну в Украине.

Что касается тех, кто бежал от мобилизации, Финляндия ожидает окончательной рекомендации Управления Европейского Союза по вопросам предоставления убежища, и никаких решений о предоставлении убежища пока не принято.

” Настоящий мотив – попытка заставить русских, живущих за границей, испытывать подозрения и ненависть к своей новой родине.

Владимир Путин в Кремле 23 мая.

Перед властями стоит огромная задача расследовать подноготную всех прибывающих из России, чтобы ни одному спящему агенту Путина не было дозволено жить в Финляндии, и чтобы ни один невиновный человек не был предан на растерзание тирании режима.

Концепция "русского мира" включает в себя и то, что Путин считает себя вправе "защищать" даже тех россиян, которые не хотят, чтобы Путин каким-либо образом вмешивался в их жизнь.

Планируемый Россией новый уголовный закон о криминализации "русофобии" – это свежая уловка Кремля, направленная на то, чтобы вызвать недовольство россиян, живущих за рубежом.

Если Россия начнет заочно выносить показательные уголовные приговоры за русофобию иностранным чиновникам, мотивом будет попытка заставить русских, живущих за границей, испытывать подозрение и ненависть к своей новой родине. Идет ожесточенная борьба и за души русских в Финляндии.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.