Путин хотел, чтобы он страдал – бывший посол США в Москве рассказывает как его преследовали

Кампания травли финских дипломатов и замораживание их банковских счетов – это как прямое продолжение бесчисленных ухищрений, которые пришлось испытать Майклу Макфолу на посту посла США в Москве.

В феврале 2012 года посол США в Москве Майкл Макфол (в центре) вручил верительные грамоты тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, при этом присутствовал также министр иностранных дел Сергей Лавров. Недавно IS встретилась Макфолом в Таллинне (фото справа).

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Tallinna, Viro

В 2012 году, когда Майкл Макфол, служащий сейчас в Стэнфордском университете, приехал в Москву послом США, Запад все еще смотрел на Россию голубыми глазами.

Параноидальная кампания Владимира Путина по закручиванию гаек уже велась, но ее серьезность не оценили ни на Западе, ни в России.

Макфол вскоре понял, что происходит что-то странное. Он смог испытать гнев Путина на собственной шкуре.

– Когда я начал свой первый день в качестве посла, накануне вечером российское телевидение уже показало передачу, в которой утверждалось, что США послали Макфола в Москву, чтобы устроить революцию, вспоминал Макфол в интервью IS в Таллинне, где он участвовал в недавней конференции Леннарта Мери.

По словам Макфола, Путин одержим убеждением, что любые протесты и восстания, наблюдаемые в странах бывшего Советского Союза – подобные "оранжевой революции" в Украине в 2004 году – не могут быть искренним выражением мнения.

– Он действительно думал, что я приехал делать революцию. Он просто не мог поверить, что люди действительно могут требовать демократии, а за всем этим обязательно должно стоять ЦРУ.

(Ниже – недавний твит профессора Майкла Макфола, когда он принимал визит президента Саули Ниинистё в Институте Фримена Спогли при Стэнфордском университете в марте).

Первые недели работы Макфола в Москве пришлись на период потрясений, когда президентом России стал Дмитрий Медведев, которого тогда считали реформатором. Однако премьер-министр Путин решил вернуться на пост президента на выборах в марте 2012 года, и чтобы обеспечить это, российский аппарат власти организовал парламентские выборы уже в декабре 2011 года, которые были осуждены как фальсифицированные.

Москвичи протестовали против фальсификации выборов на Болотной площади; первый протест собрал около 50­000 человек. Путин публично обвинил тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон в организации протестов, а харизматичный лидер оппозиции Алексей Навальный был впервые посажен в тюрьму под разными надуманными предлогами.

Жизнь Макфола в Москве превратилась в театр пыток, сценарий которой составлял сам Путин.

– Да. Я знаю, это было по его приказу.

За каждым шагом Макфола следили так тщательно, что он не мог даже пойти в "Макдоналдс" с детьми или в церковь с женой без того, чтобы рядом с ними открыто не появлялись агенты ФСБ .

На автомобилях американских подчиненных Макфола прокалывались шины, а их квартиры посещали, намеренно оставляя мебель передвинутой. Его водителя допрашивали на предмет "незаконных фар", а на российских сотрудников посольства оказывалось давление, чтобы они стали информаторами ФСБ.

IS встретилась с Майкл Макфолом в Таллинне на конференции Леннарта Мери.

Для защиты своей власти Путин использовал тогда и так называемую путинскую молодежь, ее самой известной организацией было движение Наши. Вскоре Макфол обнаружил, что его непубличный календарь неоднократно попадал либо к путинской молодежи, либо на российское государственное телевидение – и поэтому в самых необычных местах он сталкивался либо с агрессивной группой молодежи, либо с телевизионщиками, которые окружали его плотным кольцом.

Макфол должен был всегда учитывать, что русские могут наблюдать – и действительно наблюдали – за всем, что он делает, если только это не происходило в специальной защищенной комнате в посольстве или через особо защищенную линию связи.

В своей книге ”От холодной войны к горячему миру” (From Cold War to Hot Peace, 2018) Макфол пишет, что сотрудники службы безопасности посольства даже советовали, что если ему и его жене Донне вдруг захочется сильно поссорится в Москве, им лучше было бы выяснять отношения в защищенной комнате посольства, иначе все сразу станет известно ФСБ.

” Является ли Россия Владимира Путина дикой страной? Что касается самого вопроса, то я просто сказал правду задолго до всех остальных.

Макфол выбрал тактику – несмотря ни на что, вести как можно более нормальную жизнь в Москве. Он публиковал неофициальные комментарии в Twitter и рассказывал, например, хотя бы о спортивных увлечениях своих детей.

По словам Макфола, позже он понял, что именно его открытый образ жизни раздражал Путина. Поэтому гайки были закручены еще сильнее: за его детьми стали следить по дороге в школу.

– Они знали, что слежка за моими детьми заставит меня нервничать, и они были правы. Они настолько вывели меня из себя, что я несколько раз сказал то, чего я не должен был говорить, объясняет Макфол.

Самый известный из этих промахов – когда Макфол, устав от назойливых съемочных групп, произнес по-русски фразу "дикая страна". Это стало настоящим лакомством для российской телепропаганды, хотя Макфол быстро извинился и объяснил, что он имел в виду именно съемочную группу, а не целую страну.

– Иногда я ошибался, говоря вещи слишком прямо. Но является ли Россия Владимира Путина дикой страной? На самом деле, я просто сказал правду задолго до всех остальных, усмехается Макфол.

(На видео можно увидеть, как Майкл Макфол, отбиваясь от журналистов, неосторожно называет Россию "дикой страной".)

Очевидно, Путин искренне боялся, что Макфол может помешать его возвращению на пост президента России на выборах в марте 2012 года, поэтому кампания травли была наиболее интенсивной с января по март. Посольство США в Москве подсчитало, что за этот период сотрудники подверглись почти 500 различным видам преследования.

– Даже во время холодной войны в Советском Союзе наши дипломаты не подвергались таким преследованиям.

Майкл Макфол провел панельную дискуссию на недавней конференции Леннарта Мери в Таллинне.

Макфол покинул Москву 26 февраля 2014 года – и в его отъезд также произошел исторический поворотный момент. На следующий день неопознанные зеленые человечки российского спецназа удивили весь мир и захватили региональный парламент Крыма.

В то время Путин наверняка радовался, что из них двоих он вышел победителем. В Россию не пришла революция, но в Россию пришел Крым, что подняло популярность Путина на беспрецедентный уровень.

Но гнев Путина все же не утих. Когда президент США Дональд Трамп встретился с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года, Путин неожиданно предложил Трампу сделку, которую Трамп на президентской пресс-конференции назвал "невероятным предложением".

Путин намекнул, что официальные лица США могли бы задать вопросы россиянам, подозреваемым в киберхакерстве на президентских выборах 2016 года, если бы США передали нескольких американцев для допроса россиянам.

Макфол в то время сам находился в Хельсинки в качестве эксперта телеканала MSNBC и следил в прямом эфире за пресс-конференцией, на которой Трамп дал понять, что он может согласиться на предложение Путина. Тогда еще Макфол не знал, что именно он сам был одним из тех, кого хотел Путин.

На той же пресс-конференции Трамп также дал понять, что больше, чем собственной разведке, он верит Путину, который отрицает причастность России обеспечению победы Трампа на выборах.

Благосклонность Трампа Путину вызвала большой переполох. Уже через несколько дней Сенат США, состоящий из 100 членов, результатом 98–0 принял резолюцию, согласно которой США не должны передавать своих бывших дипломатов для допроса Россией.

– Голосование Сената было облегчением. Я был потрясен, осознав, что Трамп действительно рассматривает возможность передать меня людям Путина для допроса.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.