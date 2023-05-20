Операция Тимо – раскрываются вещи, не вписывающиеся в образ героя

По словам Тимо Кангастие, он привез в Финляндию более 2 000 беженцев из Украины. Теперь некоторые из его бывших партнеров подозревают его в злоупотреблениях.

Тимо Кангастие прославился как самоотверженный спасатель украинских беженцев. Расследование Ilta-Sanomat выявило стоящие за этим финансовые проблемы и обвинения в неподобающем обращении с женщинами-беженками. Кангастие категорически отрицает обвинения в неподобающем поведении.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

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Видео было снято на темной палубе таллиннского парома. Оно начинается с того, что Тимо Кангастие радостно машет рукой в сторону камеры.

– Мой, мой!

Кенгастие стоит перед камерой плечо к плечу с другим мужчиной.

– Мы едем в Украину, начинает Кангастие.

– Вглубь Украины, подчеркивает другой мужчина, прежде чем Кангастие продолжает:

– В зону боевых действий, чтобы вывести автобус, полный детей, в безопасное место. Помогите нам. Нам нужны деньги на топливо, нам нужны деньги на билет на корабль, чтобы вернуться в Финляндию, и, прежде всего, помогите детям в Украине.

– Слава Украине!

Видео сопровождается идентификатором разрешения на сбор средств, номером счета и номером MobilePay. Последний направит деньги на личный счет Кангастие.

Кангастие публикует видео на странице Операция Тимо (Operaatio Timo) в Facebook.

Источник видео: Facebook-страница Операции Тимо.

Полномасштабное вторжение России в Украину вызвало в Финляндии огромное желание помочь. Многим было недостаточно просто сделать пожертвования через профессиональных посредников. Некоторые хотели сами доставлять помощь и вывозить беженцев в безопасное место.

Так получилась смешанная группа волонтеров по сбору товаров и энтузиастов по перевозке беженцев, не имевших ранее опыта работы в этой сфере. Однако большинством из них двигало искреннее желание помочь.

35-летний Тимо Кангастие из Ювяскюля был одним из самых заметных частных финских волонтеров. Он рассказывал о своей волонтерской работе в крупных финских СМИ и упоминал, что его уволили с работы из-за его волонтерской деятельности.

Точной информации о количестве привезенных Кангастие беженцев нет. Сам он заявил, что совершил 28 поездок с гуманитарной помощью и привез в Финляндию 2 300 беженцев в рамках Операция Тимо.

Вся правда не была видна публично. Например, в понедельник 8 мая Кангастие был оштрафован за незаконные угрозы. Он угрожал застрелить человека, который требовал от Кангастие покрыть расходы, вызванные поездками с гуманитарной помощью.

Тимо Кангастие в окружном суде Пирканмаа в Тампере, 8 мая 2023 года.

Ilta-Sanomat провела расследование деятельности Операции Тимо и биографии самого Кангастие и опросила нескольких его бывших партнеров. Некоторые из опрошенных выступают в этой статье под своими именами, некоторые пожелали поделиться информацией анонимно. Личности каждого из них известны Ilta-Sanomat. Всего было опрошено десять человек, и все они участвовали в благотворительной деятельности в разных ролях.

Расследование выявило теневые методы сбора средств, сожженные мосты с бывшими партнерами и обвинения в ненадлежащем обращении с женщинами-беженками. Кангастие также имеет десятки тысяч евро долгов-конфискатов, которые возникли еще до агрессивной войны России против Украины.

Мать живущей в Хельсинки Анны Нисканен родом из Украины, и второй родной язык Анны – русский. На Пасху прошлого года Нисканен отправилась в Украину в качестве переводчика-волонтера в рамках Операции Тимо.

Сомнения возникли уже по дороге в Украину.

– Мы были, по-моему, в Литве, когда в автобусе закончилось топливо, вспоминает Нисканен.

– Кто-то из Финляндии должен был перевести деньги на счет водителя, но они не пришли. В конце концов, кто-то просто должен был заплатить, а Тимо должен был вернуть деньги позже.

Но дальше было еще хуже. По словам Нисканен, когда экспедиция прибыла во Львов, Кангастие пытался уговорить ее спать в одном с ним гостиничном номере и шутил, что сделает ей массаж.

– Мы немного ссорились по этому поводу. С нами были две женщины-водителя автобуса, и одна из них твердо сказала, что Анна будет спать с нами. Конечно, я и сама так думала. Это оставило довольно неприятный привкус.

Несколько человек, опрошенных Ilta-Sanomat, говорят, что Кангастие обычно настаивал, чтобы женщины-переводчики жили с ним в одной комнате.

Кангастин признает, что это правда.

– Это потому, что мой телефон постоянно звонил. Они переводили для меня, объясняет он.

– Я не знаю украинского. Я всегда давал трубку переводчику.

Кангасти признает, что совместное проживание в одном номере не было согласовано с переводчиками перед поездкой.

– Много ночевок не предполагалось.

Источник видео: Facebook-страница Операции Тимо.

Нисканен также считает, что Кангастие иногда обращался с женщинами-беженками неподобающим образом. Например, Нисканен не хотела переводить все сказанные Кангастие шутки. По словам Нисканен, были и физические приставания.

–Тимо иногда садился к кому-нибудь на колени. На мой взгляд, это не очень уместно, особенно в подобной ситуации. На улице также были ситуации, когда Тимо заставал кого-то танцевать с ним, говорит Нисканен.

Нисканен говорит, что женщины-беженки не жаловались ей на поведение Кангастие. С другой стороны, она сомневается, хватило ли бы смелости у тех, кому оказывают помощь, пожаловаться на своего спасителя.

Ilta-Sanomat не удалось связаться с беженцами, которые жаловались бы на домогательства Кангастие. С другой стороны, на странице Операция Тимо в Facebook многие комментаторы тепло благодарят его за помощь.

– Украинцы ценят вашу поддержку и помощь в эти трудные времена, есть комментарии на кириллице в Facebook.

– Спасибо за все хорошее, что вы делаете для нас, украинцев, пишет другой.

Источник видео: Facebook-страница Операции Тимо.

Нисканен сыта по горло Операцией Тимо после первой же поездки.

Янне Таммисало из Керавы участвовал в семи поездках в качестве водителя. О поведении Кангастие по отношению к женщинам он говорит прямо.

– Обращение было очень избирательным. С женщинами обращались в зависимости от внешнего вида. На обратном пароходе из Таллинна в Хельсинки одних могли накормить, других – нет.

Таммисало считает, что Кангастие воспользовался своим властным положением и чувством благодарности женщин. По словам Таммисало, Кангастие прикасался к женщинам так, как Таммисало считал неуместным.

– Он касался их. Это не всегда было им по душе.

Почему же тогда Таммисало не прекратил сотрудничество раньше, а совершил с Таммисало еще много поездок?

– Эта мысль часто приходила мне в голову.

Он говорит, что все-таки испытывал огромное желание помочь.

Тимо Кангастие и Янне Таммисало в одной из гуманитарных поездок в Харьков. Позже Таммисало покинул Операцию Тимо.

Почти все опрошенные Ilta-Sanomat люди, принимавшие участие в поездках Кангастие с целью оказания помощи, рассказывали о его приставаниях к женщинам-беженкам.

Сам Кангастие признается, что танцевал с женщинами и позировал для фотографии в объятиях беженки. Некоторые из тех, кто участвовал в поездках, утверждают, что Кангастие искал интимных отношений с женщинами.

– Никакого интима во время поездок не было, говорит Кангастие.

Он решительно отрицает обвинения в приставаниях.

– Во время поездки я дурачился и притворялся клоуном, играл с ними. Сами украинцы говорили, что это хорошо, что я, в некотором роде, вытолкнул их из войны. То, что это начали перекручивать, это полная фигня. Пару человек постоянно пытаются оклеветать меня, и я точно знаю, кто это делает.

По словам Кангастие, у женщин была возможность отказаться танцевать с ним.

– Я отчетливо помню, как несколько человек сказали – мы не умеем танцевать и не хотим. И они не танцевали. Они могли это сказать.

Деятельность Операция Тимо характеризовалась постоянной нехваткой денег. Об этом сообщалось на Facebook-странице Операции Тимо. Кангастие постоянно просит деньги у своих последователей, как между поездками, так и в пути.

Он сообщает, что тратит деньги, в частности, на топливо, билеты на корабль, ремонт автомобиля и страховку.

Источник видео: Facebook-страница Операции Тимо.

По словам Кангастие, у Операции Тимо было три разрешения на сбор небольших сумм. По каждому из них было собрано 10 000 евро. Также он собирал деньги через разрешения на сбор средств от ассоциаций, помогающих украинцам.

Иногда в сообщениях на странице Facebook указывается номер разрешения на сбор средств и номер соответствующего счета. Иногда Кангастие просил пожертвования через MobilePay на свой собственный счет. Как физическое лицо, он не может использовать приложение для публичного сбора средств.

Точных подсчетов полученных сумм или их использования на странице Операция Тимо в Facebook или в других социальных сетях нет. По словам Кангастие, на поездки было потрачено более 200 000 евро.

– Я потратил более 30 000 евро своих собственных денег, утверждает Кангастие.

– Конечно, можно увидеть точные суммы, куда они были потрачены. У меня есть квитанции, и платежи можно увидеть напрямую.

Источник видео: Facebook-страница Операции Тимо.

Сейчас Кангастие безработный, но между поездками он работал бетонщиком. На часть его зарплаты наложен арест.

На Кангастие заведено 23-страничное исполнительное производство, а его неоплаченные долги составляют десятки тысяч евро. Есть и свежие записи. Кангастие не знает точной суммы.

– Это глупость молодости, отмахивается он.

Кангастие говорит, что он больше не собирает деньги через MobilePay. Компания обратилась к нему и напомнила, что сбор денег через MobilePay на личный счет запрещен.

– Это было где-то прошлой осенью.

По крайней мере, еще в ноябре Кангастие просил своих подписчиков на Facebook пожертвовать ему деньги через MobilePay.

Операция Тимо также перевозила украинцев из Финляндии в Украину. За эти поездки Кангастие брал плату в размере 130 евро. По его словам, эти деньги использовались для покрытия дорожных расходов.

– Это была попытка помешать людям поехать туда. Нас использовали. У нас были бесплатные поездки, они ездили туда и обратно.

Это противоречит тому, что Кангастие искал пассажиров для поездок из Финляндии в Украину, размещая объявления на Facebook.

Timo Kangastie myi matkoja Suomesta Ukrainaan 130 eurolla.

Партнеры Кангастие, сопровождавшие его в благотворительных поездках и опрошенные Ilta-Sanomat, описывают поездки как довольно хаотичные. По их словам, расписание не соблюдалось, водители отдыхали недостаточно, казалось, что денег на расходы не было, а в случае неприятностей Кангастие вел себя грубо и с водителями, и с переводчиками.

В одной из поездок водителем была Сату Ууситало из Пори, она рассказывает, что Кангастие сел за руль автобуса в Польше.

– Он ехал за рулем, наверное, часа два, предполагает она.

Тогда она не знала, что у Кангастие в водительских правах не было катерогии, позволяющей управлять автобусому.

Сам Кангастите утверждает, что водил автобус только в Украине.

– Там можно водить. Там законодательная норма такова, что можно водить. Я узнавал и спрашивал у властей.

Невозможно установить, действительно ли Кангастие сказали в Украине, что он может водить там автобус без соответствующих для этого прав.

Тимо Кангастие за рулем автобуса в центре Хельсинки. Кангастие не имеет необходимой для вождения автобуса водительской категории.

По словам нескольких водителей, Кангастие брал в автобус гораздо больше количество беженцев, чем было положено. Ууситало рассказывает, что когда она была водителем, в поездке было два автобуса, каждый из которых вмещал 59 пассажиров.

– Тимо взял на борт в общей сложности 160 человек.

Ууситало отказалась вести перегруженный автобус. В итоге она отвезла 20 человек из Львова в Финляндию на микроавтобусе.

– Людей было больше, чем посадочных мест. Таллиннская таможня проверила и сказала, что в гуманитарный автобус можно взять больше людей, говорит Кангастие.

По данным Ilta-Sanomat, в отношении Кангастие было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с его работой по оказанию помощи.

Сам Кангастие говорит, что их сделано "бесчисленное количество раз".

По данным Ilta-Sanomat, у Кангастие ведется незавершенный судебный процесс. Его обвиняют в налоговом мошенничестве, но, по словам Кангастие, это связано не с его деятельностью в Украине, а с его предпринимательской деятельностью авторемонтника.

Одно обвинение, связанное с его деятельностью по оказанию помощи, было рассмотрено 15.5.23 в окружном суде Пирканмаа. Кангастие был признан виновным в незаконных угрозах и приговорен к 40-дневному штрафу.

Кангастие сказал двум людям по телефону, что намерен застрелить своего бывшего напарника.

Причиной стал спор из-за денег. Мужчина, который был водителем в поездках Кангастие, потребовал от него тысячи евро за расходы, которые он оплатил сам.

Кангастие отрицал, что угрожал жизни этого человека, но судья счел показания двух свидетелей заслуживающими доверия. Приговор еще не окончательный.

Тимо Кангастие в окружном суде Пирканмаа в понедельник 8.5.

Также, помимо Кангастие, есть неясности в биографиях некоторых его помощников.

Например, один мужчина, обвиняемый Кангастие в неподобающем поведении, сам подозревается в сексуальном преступлении, но приговора до сих пор нет. Подозреваемое преступление относится к периоду до начатой в прошлом году агрессивной войны России в Украине. Мужчина, о котором идет речь, не называется в этой статье по имени, но он, наряду с несколькими другими источниками, также был опрошен журналистом IS.

Сам Кангастие говорит, что стал жертвой клеветнической кампании. По его словам, другие гуманитарные работники пытаются захватить сети, которые он создал в Украине.

– Они хотят сами заняться этим миллионным бизнесом, который меня совершенно не интересует. Меня не интересуют восстановительные работы, говорит Кангастие.

– Я знаю, что если бы я захотел, я бы туда попал. У меня ведь такие хорошие контакты. Но мне это неинтересно.

Кангастие говорит, что им движет желание помочь.

– Если бы в Финляндии началась война, я бы хотел надеяться, что другие страны помогут нашим женщинам и детям. В некотором смысле, именно отсюда и возникло желание помогать.

Когда Ilta-Sanomat уже изучила биографию Кангастие и взяла у него интервью, в пятницу, 12 мая на странице Операция Тимо в Facebook был опубликован текст.

В тексте говорилось, что деятельность Операция Тимо прекращается.

– Осталось много хороших воспоминаний о трудных поездках, но было и много трудностей. Помимо того, что тяжело не только помогать, еще и сложно объяснять свои действия и доказывать свою правоту во всех направлениях, говорится в тексте.

– Я бы ничего не стал менять, но поведение других гуманитарных организаций меня очень огорчает.

Публикация за несколько часов набрала сотни лайков и десятки комментариев.

– Мы очень благодарны финнам за их помощь и поддержку украинского народа. Тимо, спасибо тебе лично за все твои усилия, написал один из комментаторов, сопровождая свои слова смайликами.

– Спасибо за вашу огромную помощь. Многие украинцы смогли переехать в безопасное место. Вы сделали большое и доброе дело, прокомментировал другой.

Вы имели дело с Операцией Тимо? Расскажите нам о своем опыте на английском или финском языке по адресу mikko.marttinen@is.fi. Вы можете остаться анонимным, если хотите.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.