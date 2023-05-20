Редакционная статья: Финская линия умалчивания служит только Путину – из-за сокрытия фактов российские уловки только усиливаются

Внешнеполитическое руководство Финляндии не менее трех недель скрывало от общественности, что Россия заморозила банковские счета финских дипломатических представительств.

На стене Генконсульства в Санкт-Петербурге развеваются флаги Финляндии и ЕС, а напротив консульства находится церковь, в которой крестили Владимира Путина.

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В среду газета Helsingin Sanomat сообщила, что Россия заморозила банковские счета посольства Финляндии в Москве и Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Вскоре после публикации статьи в HS министр иностранных дел Пекка Хаависто поспешил провести пресс-конференцию.

Хаависто назвал замораживание счетов российским притеснением, которое, возможно, не было не до конца продумано. Хаависто также заявил, что не считает, что замораживание счетов связано с членством Финляндии в Нато.

Кроме того, выяснилось, что о замораживании платежей стало известно Министерству иностранных дел Финляндии еще 27 апреля. Другими словами, внешнеполитическое руководство Финляндии, которое молчало в течение трех недель, вынуждено было выйти к людям с комментариями только после того, как это вылезло наружу благодаря публикации в HS.

Когда об этом стало известно, президент республики Саули Ниинистё тоже прокомментировал этот инцидент для STT. По словам Ниинистё, замораживание счетов является чрезмерной мерой со стороны России.

Молчание финского внешнеполитического руководства напоминает об осторожности времен финляндизации, которая, похоже, глубоко засела в нашем спинном мозге.

В Финляндии до сих было твердое убеждение, что неприятные вопросы с Россией лучше решать тихо, за кулисами, поскольку в награду за это можно было получить лучшее отношение.

Россию также остерегаются критиковать напрямую, поэтому сообщения, содержащие критику, составляются в весьма дипломатичном тоне. Именно этот мягкий язык представлен в формулировке Ниинистё "чрезмерной мерой", а в рассуждениях Хаависто непродуманным притеснением, что, однако, якобы не связано с членством Финляндии в Нато.

К счастью, несколько ученых и, например, заслуженный посол Ханну Химанен уже прояснили ситуацию. Сжато так: это беспрецедентное нарушение принципов дипломатических отношений, явно заказанное Кремлем и наказывающее Финляндию, помимо прочего, и за ее членство в Нато.

” Финляндии давно пора занять более смелую позицию в отношении всевозможных издевательств со стороны России.

Замалчивание лишь подбадривает Владимира Путина, поскольку для него это является признаком нерешительности финского руководства и страха перед реакцией России.

Арест активов Fortum, замораживание банковских счетов и отмена виз для финских бензин-туристов являются четким сигналом России, что это только начало. Обычные финны, посещающие Россию, должны наконец осознать, что никто из них не находится в гарантированной безопасности по ту сторону восточной границы, потому что Россия не является государством, где есть верховенство закона.

В 2005 году Utva – Комитет министров по внешней политике и политике безопасности Финляндии – принял исключительное решение в тогдашней ситуации, постановив, что о каждом явном нарушении воздушного пространства Финляндии российским самолетом будет немедленно сообщаться публично. Это сократило, но не прекратило российские нарушения – и все же не привело к какой-либо катастрофе в отношениях с Россией.

Финляндии давно пора занять более смелую позицию, сообщая о всех видах российского издевательства, и тем самым утвердить нашу новую роль как страны Нато. Прямое сокрытие и замалчивание только поощряют и стимулируют Владимира Путина, поскольку для него это признак нерешительности финского руководства и боязни реакции.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.